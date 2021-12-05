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Какой сегодня церковный праздник 5 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:5412/4/2021
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В старые времена этот день люди посвящали работе на дорогах.

После работы устраивались народные гуляния. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 5 декабря 2021 года

Рождественский пост
Попразднство Введения
Апостола от 70-ти Филимона и мученицы равноапостольной Апфии, апостола от 70-ти Архиппа
Благоверного князя Михаила Ярославича Тверского
Благоверного князя Ярополка (в крещении Петра) Владимиро-Волынского

Народные праздники и приметы

Прокопьев день
В этот народный праздник почитают память мученика Прокопия Кесарийского.

В старые времена этот день люди посвящали работе на дорогах. Их расчищали и устанавливали указатели. После работы устраивались народные гуляния. Готовились угощения, среди которых главными блюдами были запеченная баранина и рыба.

По традиции женщины шли в лес на поиски ефилии – травы, наделенной волшебными свойствами. Они верили в ее целебный эффект.

Теплая погода в этот праздник предвещает долгую и снежную зиму.

Приметы

Вокруг луны появились два тусклых красноватых кольца – перед сильным морозом.
Выпал иней – к урожаю на будущий год.
В гнёздах зимующих птиц много пуха, сухой травы и соломы – пернатые предчувствуют холодную зиму.
Если запел снегирь и сорока лезет под стреху, знай – быть вьюге.
Ворона ходит по дороге – к теплу.

Источник: my-calend.ru

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