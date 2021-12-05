Откуда пошла традиция вешать рождественские чулки и при чем тут Святой Николай?

Традиция восходит к легенде о Святом Николае. Сейчас сезон отпусков, а значит, пора вешать рождественские чулки, пишет foxnews.com.
Но откуда именно берется праздничная традиция? Висячие чулки происходят от легенды о Святом Николае.
В этой легенде святой Николай дал трем бедным сестрам золотые монеты и бросил их в дымоход. Одна из монет ушла в пару ботинок, оставленных на очаге, а другая монета ушла в пару носков, которые висели у огня для просушки, говорится на сайте.
Из-за этой легенды в канун Рождества дети в Скандинавии оставляют свою обувь у очага, в то время как дети в США и Великобритании оставляют свои чулки на спинке кровати или возле камина в надежде, что чулки и обувь будут наполнены угощениями.
Традиция вешать чулки в США была укреплена с публикацией в 1823 году стихотворения Клемента Кларка Мура «Визит святого Николая», также известного как «Ночь перед Рождеством».
В начале знаменитого стихотворения Мур пишет, что в канун Рождества «чулки осторожно развешивали у дымохода в надежде, что Святой Николай скоро будет там».
Ближе к концу стихотворения Мур пишет, что во время своего визита Святой Николай «набил все чулки».
Сегодня чулки часто наполнены конфетами, лакомствами и небольшими игрушками.