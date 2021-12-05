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Можно ли вводить одновременно вакцину от гриппа и от опоясывающего лишая?

8:30:5712/4/2021
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Согласно исследованию, опубликованному 19 ноября в JAMA Network Open, одновременное введение вакцин против гриппа и опоясывающего лишая связано с сокращением поступления вакцины против гриппа в следующем году.

Оодновременное введение вакцин против гриппа и опоясывающего лишая связано с сокращением поступления вакцины против гриппа в следующем году. Фото: Pixabay.com

Бенджамин Н. Рим, доктор медицины, магистр здравоохранения, из Бригама и женской больницы в Бостоне, и его коллеги использовали данные по национальным заявкам пациентов с коммерческой страховкой и планами Medicare Advantage, чтобы оценить, возможно ли одновременное введение вакцин против гриппа и опоясывающего лишая (с 1 августа 2018 г.) , и 31 марта 2019 г.) было связано со снижением вероятности вакцинации против гриппа в следующем году, пишет medicalxpress.com.

Исследователи обнаружили, что среди 89 237 человек, включенных в исследование, вакцинация против гриппа в следующем году (с 2019 по 2020 год) была ниже среди 27 161 человека, которые одновременно получали вакцины против гриппа и опоясывающего лишая, по сравнению с 62 076 людьми, получившими вакцины в отдельные дни (87,3 против 91,3 процента; скорректированное отношение шансов 0,74). Результаты во всех подгруппах были схожими.

«Одно из возможных объяснений состоит в том, что некоторые пациенты могли ошибочно отнести системные побочные эффекты, вызванные вакциной против опоясывающего лишая, к вакцине против гриппа», - пишут авторы. «Может быть предпочтительнее вводить эти две вакцины отдельно или усилить информирование пациентов об ожидаемых побочных эффектах вакцины».

Несколько авторов сообщили о получении личных гонораров от различных медицинских организаций.

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