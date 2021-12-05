О чем нужно непременно помолиться 7 декабря в День святой Екатерины? Традиции и приметы праздника великомученицы

7 декабря православными верующими отмечается праздник — День памяти Святой великомученицы Екатерины Александрийской. Ее история началась в III веке, а закончилась в четвертом веке в Египте. По преданиям и легендам, Екатерина Александрийская обладала невероятной красотой и мудростью, была чиста и вела богоугодную жизнь. Среди Египетского народа она прославилась своим умом, поскольку с интересом обращалась к работам различных философов, историков, писателей и мудрецов того времени. Считается, что к Екатерине во сне явился сам Христос и объявил ее своей невестой, вручив кольцо.
Когда в Египте правил царь Максимин, Екатерина Александрийская, являющаяся христианской, пыталась убедить его оставить язычество и принять христианство. За это царь заставил Екатерину отречься от своей веры, принять язычество, после чего подверг великомученицу страшным пыткам, в результате которых она приняла мученическую смерть, но от своего верования не отказалась. По преданиям, тело Святой Екатерины было чудесным образом перенесено ангелами на вершину горы Синая. Спустя 300 лет ее нетленные мощи нашли, и монахи опознали Екатерину Александрийскую по ее кольцу, врученному Христом.
Обратиться в молитве к Святой Екатерине можно с просьбой о скорой беременности, об облегчении родов, о нахождении любви и встрече с суженным, об укреплении отношений со своим партнером и о хороших женихах.
Традиции праздника.
1. В этот день незамужним девушкам принято гадать на суженного, скорое замужество и свою судьбу. Для гадания использовался кусочек хлеба, который клался под подушку. В результате во сне к девушке должен был явится суженный или будущий муж.
2. В этот день молодые пары должны были выйти из своего дома, пройдясь по вывернутому наизнанку тулупу. Такой обряд защищал семью от дурного глаза и укреплял отношения.
3. День памяти Екатерины Александрийской также являлся днем начала зимнего извоза, когда на дорогах уже прокладывался четкий санный путь. В честь этого события устраивались масштабные гуляния с катанием на санках с горы. Если лед к этому времени на реках уже был крепок, то на санях заезжали прямо на него. Такая традиция защищала людей от напастей и невзгод, оставляя все негативное позади.
Приметы праздника.
1. Если в этот день ясная погода, то зима будет суровой и холодной.
2. Если держится тепло, то морозы ударят во второй половине месяца.
3. Туманы и оттепели предвещают скорое похолодание.
4. Если до 7 декабря не выпал снег, то год будет неурожайным.
5. Если коровы трясут задними лапами, то это признак сильных приближающихся морозов.
6. Если луна входит в полнолуние, то близится сильное оледенение.
7. На небе много звезд маленького размера — будет сильный снегопад.