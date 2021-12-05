Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

О чем нужно непременно помолиться 7 декабря в День святой Екатерины? Традиции и приметы праздника великомученицы

8:15:3812/4/2021
0

Святая Екатерина Александрийская считается покровительницей молодых девушек и пар, помогает беременным женщинам и тем, кто не может завести детей.

Святую великомученицу Екатерину также называют Святой Екатериной Александрийской. Фото: Вятская-епархия.рф
Святую великомученицу Екатерину также называют Святой Екатериной Александрийской. Фото: Вятская-епархия.рф

7 декабря православными верующими отмечается праздник — День памяти Святой великомученицы Екатерины Александрийской. Ее история началась в III веке, а закончилась в четвертом веке в Египте. По преданиям и легендам, Екатерина Александрийская обладала невероятной красотой и мудростью, была чиста и вела богоугодную жизнь. Среди Египетского народа она прославилась своим умом, поскольку с интересом обращалась к работам различных философов, историков, писателей и мудрецов того времени. Считается, что к Екатерине во сне явился сам Христос и объявил ее своей невестой, вручив кольцо.

Когда в Египте правил царь Максимин, Екатерина Александрийская, являющаяся христианской, пыталась убедить его оставить язычество и принять христианство. За это царь заставил Екатерину отречься от своей веры, принять язычество, после чего подверг великомученицу страшным пыткам, в результате которых она приняла мученическую смерть, но от своего верования не отказалась. По преданиям, тело Святой Екатерины было чудесным образом перенесено ангелами на вершину горы Синая. Спустя 300 лет ее нетленные мощи нашли, и монахи опознали Екатерину Александрийскую по ее кольцу, врученному Христом.

Обратиться в молитве к Святой Екатерине можно с просьбой о скорой беременности, об облегчении родов, о нахождении любви и встрече с суженным, об укреплении отношений со своим партнером и о хороших женихах.

Традиции праздника.

1. В этот день незамужним девушкам принято гадать на суженного, скорое замужество и свою судьбу. Для гадания использовался кусочек хлеба, который клался под подушку. В результате во сне к девушке должен был явится суженный или будущий муж.

2. В этот день молодые пары должны были выйти из своего дома, пройдясь по вывернутому наизнанку тулупу. Такой обряд защищал семью от дурного глаза и укреплял отношения.

3. День памяти Екатерины Александрийской также являлся днем начала зимнего извоза, когда на дорогах уже прокладывался четкий санный путь. В честь этого события устраивались масштабные гуляния с катанием на санках с горы. Если лед к этому времени на реках уже был крепок, то на санях заезжали прямо на него. Такая традиция защищала людей от напастей и невзгод, оставляя все негативное позади.

Приметы праздника.

1. Если в этот день ясная погода, то зима будет суровой и холодной.
2. Если держится тепло, то морозы ударят во второй половине месяца.
3. Туманы и оттепели предвещают скорое похолодание.
4. Если до 7 декабря не выпал снег, то год будет неурожайным.
5. Если коровы трясут задними лапами, то это признак сильных приближающихся морозов.
6. Если луна входит в полнолуние, то близится сильное оледенение.
7. На небе много звезд маленького размера — будет сильный снегопад.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникиправославные праздникиекатерина александрийская7 декабрявеликомученица екатерина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Обращались ли вы в молитве к Святой великомученице Екатерине?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

О чем нужно непременно помолиться 7 декабря в День святой Екатерины? Традиции и приметы праздника великомученицы
8:15:38 12/4/2021
О чем нужно непременно помолиться 7 декабря в День святой Екатерины? Традиции и приметы праздника великомученицы
Влияют ли гормоны стресса на восприимчивость молодых женщин к ИППП?
8:00:47 12/4/2021
Влияют ли гормоны стресса на восприимчивость молодых женщин к ИППП?
Осложнение в виде редкого тромбоза может возникнуть после вакцин на основе аденовируса
7:30:23 12/4/2021
Осложнение в виде редкого тромбоза может возникнуть после вакцин на основе аденовируса
Чем известен в истории князь Александр Невский?
7:15:15 12/4/2021
Чем известен в истории князь Александр Невский?
Лекарство Сотровимаб признано эффективным против Омикрона и ободрено к применению в Великобритании
7:00:26 12/4/2021
Лекарство Сотровимаб признано эффективным против Омикрона и ободрено к применению в Великобритании
Омикрон и поездки в отпуск за границу: всё, что вам нужно знать
6:30:22 12/4/2021
Омикрон и поездки в отпуск за границу: всё, что вам нужно знать
Ханука-2021: традиции еврейского праздника, можно ли работать, какие подарки дарить и как завершить торжества 6 декабря
6:15:00 12/4/2021
Ханука-2021: традиции еврейского праздника, можно ли работать, какие подарки дарить и как завершить торжества 6 декабря
Были ли уже случаи смерти от коронавируса Омикрон?
6:00:19 12/4/2021
Были ли уже случаи смерти от коронавируса Омикрон?
Почему пожилые люди так восприимчивы к коронавирусу: учёные нашли ответ
5:30:17 12/4/2021
Почему пожилые люди так восприимчивы к коронавирусу: учёные нашли ответ
Если муж не дает развод: сильный и быстрый заговор на мирное решение проблемы
4:45:58 12/4/2021
Если муж не дает развод: сильный и быстрый заговор на мирное решение проблемы
Реклама