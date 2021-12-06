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Опровержение

4:01:3512/6/2021
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Размещенная информация не является достоверной. ООО «ЭКООКНА» сообщает следующее:

Драки не было, подтвердили в компании. Фото: Pixabay.com

30 ноября 2021 года на сайте "Курьер.Среда" был опубликован материал с заголовком "В скандальном Бужаниново произошла массовая драка на заводе "Экоокна". Толпа билась даже оборудованием".

Размещенная информация не является достоверной. ООО «ЭКООКНА» сообщает следующее:

1. «Драка мигрантов произошла по причине зарплаты» - выплата заработной платы, работникам завода, производится в соответствии с нормами Трудового законодательства, что подтверждается отсутствием каких-либо претензий к Обществу со стороны государственных органов.
2. «Лица участвующие в драке, работающие на заводе ЭКООКНА, имеют отношение к убийству пенсионерки совершенному в п. Бужаниново».
ООО «ЭКООКНА» сообщает следующее - информация, относительно того, что лица задержанные по факту совершения убийства пенсионерки в п. Бужаниново г. Сергиев Посад, являются сотрудниками ООО «ЭКООКНА», не соответствует действительности и затрагивает деловую репутацию нашей компании.
Так, согласной официальной странице в «Инстаграм» Главы Сергиево- Посадского городского округа Михаила Юрьевича Токарева, цитата: «Следствием доказано, что проживающие в общежитии предприятия «Экоокна» не имеют отношения к убийству пожилой пенсионерки».

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