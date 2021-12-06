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Выплата 10 000 рублей семьям с детьми к Новому году-2022: Владимир Путин может объявить о поддержке россиян 23 декабря

3:50:0212/6/2021
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Неделю назад Владимир Владимирович подчеркивал, что осуществлённые выплаты - это не конец поддержки. Стоит надеяться и на другие единоразовые выплат, которые можно выполнить в рамках возможностей бюджета страны.

Российские семьи ждут поддержку государства к Новому году. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Все пособия Путина
Путин заявил о новых выплатах пенсионерам и семьям с детьми

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Российские семьи с ребятишками в ожидании новогоднего чуда - все надеются на выплату 10 000 рублей от государства к Новому году-2022. Как информировал "Курьер.Среда", 30 ноября глава государства заявил, что на сегодняшний день для страны главное - это защита россиян и их поддержка во времена пандемии коронавируса.

Уже сообщалось, что к концу 2021 года в бюджете России появился профицит - излишек денежных средств. Предполагается, что эти деньги направят на выплату 10 000 рублей каждому российскому ребенку, а, возможно, и пенсионерам. В последний раз таким образом граждан России помогали в августе 2021 года, когда по 10 000 рублей выплатили каждому ребёнку от 6 до 18 лет, а также в сентябре этого года, когда многие пенсионерам перечислили такую же сумму.

Неделю назад Владимир Владимирович подчеркивал, что осуществлённые выплаты - это не конец поддержки. Стоит надеяться и на другие единоразовые выплат, которые можно выполнить в рамках возможностей бюджета страны.

Многие российские семьи рассчитывают, что деньги на их счета поступят к 31 декабря 2021 года. Возможно, о таком варианте новогоднего подарка президент сообщит в ходе большой пресс-конференции, намеченной на 23 декабря.

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пособиясемьи с детьмивыплата 10 000 рублейНовый год.Выплата.
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