Выплата 10 000 рублей семьям с детьми к Новому году-2022: Владимир Путин может объявить о поддержке россиян 23 декабря

Российские семьи с ребятишками в ожидании новогоднего чуда - все надеются на выплату 10 000 рублей от государства к Новому году-2022. Как информировал "Курьер.Среда", 30 ноября глава государства заявил, что на сегодняшний день для страны главное - это защита россиян и их поддержка во времена пандемии коронавируса.
Уже сообщалось, что к концу 2021 года в бюджете России появился профицит - излишек денежных средств. Предполагается, что эти деньги направят на выплату 10 000 рублей каждому российскому ребенку, а, возможно, и пенсионерам. В последний раз таким образом граждан России помогали в августе 2021 года, когда по 10 000 рублей выплатили каждому ребёнку от 6 до 18 лет, а также в сентябре этого года, когда многие пенсионерам перечислили такую же сумму.
Неделю назад Владимир Владимирович подчеркивал, что осуществлённые выплаты - это не конец поддержки. Стоит надеяться и на другие единоразовые выплат, которые можно выполнить в рамках возможностей бюджета страны.
Многие российские семьи рассчитывают, что деньги на их счета поступят к 31 декабря 2021 года. Возможно, о таком варианте новогоднего подарка президент сообщит в ходе большой пресс-конференции, намеченной на 23 декабря.