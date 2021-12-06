У трижды привившегося вакциной Пфайзер врача антитела не сработали: три симптома Омикрона

Вариант OMICRON вызывает всплеск случаев заболевания в Южной Африке, увеличивая опасения, что он скоро вытеснит вариант Delta во всем мире. Израильский врач, который заразился вариантом Омикрона, несмотря на три прививки вакцины Pfizer, сообщил о трех своих симптомах.
Правительство Великобритании делает рассчитанную авантюру, пытаясь помешать варианту Omicron подавить NHS. Он расширяет масштабы вакцинации, но в настоящее время лишь слегка касается ограничений. Тем не менее, растут опасения, что вариант Omicron уклонится от иммунного ответа, предлагаемого вакцинами, пишет express.co.uk.
Рассказы из первых рук не обнадеживают. Хотя его состояние не перешло в серьезную болезнь, один полностью вакцинированный врач выявил симптомы его варианта Омикрона.
Израильский врач полагал, что заразился штаммом Omicron во время большой медицинской конференции в Лондоне.
Говоря исключительно The Guardian , Elad Maor, кардиолог в Sheba Medical Center недалеко от Тель - Авива, поделился своими симптомами.
Док уже получил три дозы вакцины Pfizer/BioNTech.
Доктор Маор до сих пор демонстрировал легкие симптомы COVID-19, включая лихорадку, мышечную боль и боль в горле.
Он рассказал, как вернулся в Израиль 23 ноября после трехдневной встречи в ExCeL London, большом конференц-центре в Ньюхэме на востоке Лондона.
Он начал испытывать симптомы в течение нескольких дней, и 27 ноября дал положительный результат.
В беседе с The Guardian доктор Маор также сказал, что, вероятно, заразил этим вирусом 69-летнего коллегу после возвращения из Лондона. Коллега с тех пор дал положительный результат на вариант Омикрон.
Хотя неясно, как и когда документ обнаружил новый вариант, он убежден, что это произошло в Великобритании.
«Я точно купил Omicron в Лондоне, - сказал он. «Это интересно, потому что это было 10 дней назад в Лондоне - очень, очень рано».
Симптомы доктора Маора нашли отражение в других местах.
Доктор Анжелика Кутзи, частнопрактикующий врач и председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, отметила симптомы, которых следует ожидать после того, как они столкнулись с ними у своих пациентов.
Она сказала, что их можно отличить от доминирующего варианта «Дельта», который в настоящее время распространяется по Европе.
В разговоре с Reuters в понедельник она вспомнила, как инфицированный пациент в ее клинике сообщил, что в течение двух дней был «чрезвычайно утомлен» с болями в теле и головной болью.
«Самая распространенная клиническая жалоба - это сильная усталость в течение одного или двух дней. С ними - головная боль, ломота в теле и боль».
Вариант Omicron - что мы знаем на данный момент.
Вариант Omicron содержит ряд мутаций в своем белке-шипе, который находится снаружи вируса.
Именно через спайковый белок на внешней оболочке вируса вирус проникает в клетки организма.
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказал, что большинство случаев пока «легкие», но это не означает, что это не приведет к резкому росту смертей и госпитализаций.
Если вариант более передается, чем Дельта, он продолжит заражать больше людей, и более широкое распространение будет означать улавливание большего числа наиболее уязвимых в его сети.
По данным ВОЗ, в настоящее время омикрон обнаружен как минимум в 24 странах мира.