Стала известна причина смерти российского продюсера Марка Рудинштейна

Режиссер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн умер в воскресенье, на 76 году жизни. Известно, что он был госпитализирован еще 17 ноября с сердечным приступом и инсультом. А уже 25 числа его подключили к аппарату ИВЛ после введения в искусственную кому. До момента смерти врачи оценивали состояние режиссера, как крайне тяжелое, также по словам медиков, пациенты становилось только хуже. А уже 5 декабря кинодеятель умер, не приходя в сознание.
За два месяца до госпитализации Рудинштейн перенес операцию на сердце. А еще в 2020 году создатель «Кинотавра» сообщил о том, что у него был диагностирован рак предстательной железы. Тогда стал меньше появляться на публике и даже рассказал о том, что хочет провести своей день рождения дома. Такое решение было связано с пандемией коронавируса.
Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер, заслуженный работник культуры России. Создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатор кинопремии «Золотой овен». За одну из своих ролей в многосерийном проекте «Вольф Мессинг» артист получил премию «Золотой носорог». Но, самым важным для себя фильмом Марк Рудинштейн считал картину «Бабий яр».