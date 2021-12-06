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06.12
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Стала известна причина смерти российского продюсера Марка Рудинштейна

2:58:1912/6/2021
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Он был госпитализирован еще 17 ноября с сердечным приступом и инсультом.

У Рудинштейна были диагностированы сердечный приступ и инсульт. Фото: Кадр из фильма.

Режиссер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн умер в воскресенье, на 76 году жизни. Известно, что он был госпитализирован еще 17 ноября с сердечным приступом и инсультом. А уже 25 числа его подключили к аппарату ИВЛ после введения в искусственную кому. До момента смерти врачи оценивали состояние режиссера, как крайне тяжелое, также по словам медиков, пациенты становилось только хуже. А уже 5 декабря кинодеятель умер, не приходя в сознание.

За два месяца до госпитализации Рудинштейн перенес операцию на сердце. А еще в 2020 году создатель «Кинотавра» сообщил о том, что у него был диагностирован рак предстательной железы. Тогда стал меньше появляться на публике и даже рассказал о том, что хочет провести своей день рождения дома. Такое решение было связано с пандемией коронавируса.

Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер, заслуженный работник культуры России. Создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатор кинопремии «Золотой овен». За одну из своих ролей в многосерийном проекте «Вольф Мессинг» артист получил премию «Золотой носорог». Но, самым важным для себя фильмом Марк Рудинштейн считал картину «Бабий яр».

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смертьрежиссерПричины гибели
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