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В Бердске появились первые в городе дог-боксы

3:13:4112/6/2021
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Деньги были выделены из городского бюджета.

В Бердске установили четыре дог-бокса для утилизации отходов за своими питомцами.

В Бердске установлены первые четыре бокса для утилизации отходов своих питомцев. Они расположены в сквере за ГДК, на площадке около дома 30 по улице Ленина, на площадке дома 13 по улице Лелюха и на площадке дома 21 по улице Карла Маркса. Деньги на установку таких средств были выделены из городского бюджета, соответствующее сообщение появилось на сайте администрации города. По словам президента Благотворительного фонда «Дети-наше будущее» Сергея Онищенко, жители Бердска, у которых есть домашние животные, с радостью приняли данную новость. Также сообщается, что в будущем планируется установка таких боксов и в дургих районах города.

– В октябре состоялось подведение итогов конкурса на получение субсидий в виде денежных средств на реализацию социально значимых проектов, выполняемых социально ориентированными некоммерческими организациями города Бердска в 2021 году. Общее число заявленных организаций составляло 29, из них 15 общественных организаций. Общая сумма – 2,5 млн рублей. Конкурсная комиссия определила победителей конкурса, ими стали 16 проектов от 13 организаций, – говорится на сайте ведомства.

Напомним, ранее «Курьер.Среда писал, что президент России Владимир Путин исполнит мечты троих детей. Он выбрал три открытки, которые висели на елке и пообещал выполнить пожелания, которые были указаны в записках. Известно, что пожеланиями троих детей стали получить гитару, побывать в роли пожарного и посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

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