Приятные слова пилотам, бортпроводникам и техникам в Международный день гражданской авиации 7 декабря

Поздравляем всех пилотов,
Техников и стюардесс,
Всех кто делает приятным,
И комфортным — каждый рейс.
Поздравляем вас ребята,
Пусть работа принесет,
Только радость и зарплату,
И счастливым был полет!
В день авиации гражданской
Желаю жизни без хлопот,
Чтобы удачною посадкой
Кончался каждый твой полет.
Чтоб небо мягко обнимало,
И не пугала высота,
Во всем везло, всего хватало,
И сердце грела доброта!
Желаю легких взлетов и посадок,
Парить спокойно выше облаков!
Пусть никогда не будет неполадок,
Желаю лишь удачных всем деньков!
Пускай всегда летают самолеты, Доставят всех и каждого к мечте! Ответственными будут пусть пилоты На самой максимальной высоте!
Стихи: Поздравок
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