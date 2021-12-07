Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
07.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Приятные слова пилотам, бортпроводникам и техникам в Международный день гражданской авиации 7 декабря

1:15:2912/7/2021
0

Международный день гражданской авиации отмечается каждый год 7 декабря, начиная с 1994 года в день учреждения Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO).

Международный день гражданской авиации

Поздравляем всех пилотов,
Техников и стюардесс,
Всех кто делает приятным,
И комфортным — каждый рейс.

Поздравляем вас ребята,
Пусть работа принесет,
Только радость и зарплату,
И счастливым был полет!

Международный день гражданской авиации

В день авиации гражданской
Желаю жизни без хлопот,
Чтобы удачною посадкой
Кончался каждый твой полет.

Чтоб небо мягко обнимало,
И не пугала высота,
Во всем везло, всего хватало,
И сердце грела доброта!

Международный день гражданской авиации

Желаю легких взлетов и посадок,
Парить спокойно выше облаков!
Пусть никогда не будет неполадок,
Желаю лишь удачных всем деньков!

Пускай всегда летают самолеты, Доставят всех и каждого к мечте! Ответственными будут пусть пилоты На самой максимальной высоте!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиМеждународный день гражданской авиации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Приятные слова пилотам, бортпроводникам и техникам в Международный день гражданской авиации 7 декабря
1:15:29 12/7/2021
Приятные слова пилотам, бортпроводникам и техникам в Международный день гражданской авиации 7 декабря
Катерина Санница: как незамужние девушки гадали с помощью вишневой ветки 7 декабря на суженого и зачем катали каравай вокруг вещицы понравившегося парня
1:00:31 12/7/2021
Катерина Санница: как незамужние девушки гадали с помощью вишневой ветки 7 декабря на суженого и зачем катали каравай вокруг вещицы понравившегося парня
Рождественский пост: десятый день поста отмечается 7 декабря 2021 года: что сегодня можно кушать и важные запреты дня
12:30:26 12/7/2021
Рождественский пост: десятый день поста отмечается 7 декабря 2021 года: что сегодня можно кушать и важные запреты дня
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 декабря 2021 в России и мире
12:20:02 12/7/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 декабря 2021 в России и мире
Юморные поздравления в картинках и открытках в День собутыльника для верных друзей 7 декабря
12:15:45 12/7/2021
Юморные поздравления в картинках и открытках в День собутыльника для верных друзей 7 декабря
10 день Рождественского поста: волшебные поздравления и открытки для родных и близких
11:45:34 12/6/2021
10 день Рождественского поста: волшебные поздравления и открытки для родных и близких
БердскПогода в Бердске 7 декабря 2021: когда закончится теплая погода и наступят резкие морозы, рассказываем
11:30:22 12/6/2021
Погода в Бердске 7 декабря 2021: когда закончится теплая погода и наступят резкие морозы, рассказываем
Какой сегодня церковный праздник 7 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:40 12/6/2021
Какой сегодня церковный праздник 7 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Мягкие пожелания засоням в День любителей поспать 7 декабря
11:15:20 12/6/2021
Мягкие пожелания засоням в День любителей поспать 7 декабря
Комета Леонарда в декабре 2021: ярко-зеленый ледяной шар минует Землю впервые за 70 000 лет
11:00:33 12/6/2021
Комета Леонарда в декабре 2021: ярко-зеленый ледяной шар минует Землю впервые за 70 000 лет