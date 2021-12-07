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Мягкие пожелания засоням в День любителей поспать 7 декабря

11:15:2012/6/2021
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7 декабря – День любителей поспать. Наверное, это самый желанный из всех праздников. Международный комитет дня сна проводит его с 2008 года, чтобы привлечь внимание людей к проблеме сна.

День любителей поспать

Сегодня тот, кто любит спать,
Свой праздник может отмечать,
Мечтая в сладких грезах сна,
Как в жизнь опять придет весна,
Засветит солнце — благодать!
Ну как сегодня не проспать,
Когда еще так повезет?
Работа? Точно подождет!

День любителей поспать

Человеку очень нужно
Целых восемь спать часов,
И тогда всегда он будет
Весел, бодр и здоров,
С днем всемирным сна сегодня
Поздравляем всех вокруг,
Пусть бессонница отступит,
Будет сон, как лучший друг!

День любителей поспать

День сна планета отмечает,
Пусть полноценным будет он,
Пусть каждой ночью вас качает
Лишь самый крепкий, добрый сон!

Здоровья крепкого добавит,
А вместе с ним — побольше сил.
Вас отдохнувшими оставит,
Чтоб мир успехи приносил!

Стихи: Поздравок
Открытки: Pixabay

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