Мягкие пожелания засоням в День любителей поспать 7 декабря

Сегодня тот, кто любит спать,
Свой праздник может отмечать,
Мечтая в сладких грезах сна,
Как в жизнь опять придет весна,
Засветит солнце — благодать!
Ну как сегодня не проспать,
Когда еще так повезет?
Работа? Точно подождет!
Человеку очень нужно
Целых восемь спать часов,
И тогда всегда он будет
Весел, бодр и здоров,
С днем всемирным сна сегодня
Поздравляем всех вокруг,
Пусть бессонница отступит,
Будет сон, как лучший друг!
День сна планета отмечает,
Пусть полноценным будет он,
Пусть каждой ночью вас качает
Лишь самый крепкий, добрый сон!
Здоровья крепкого добавит,
А вместе с ним — побольше сил.
Вас отдохнувшими оставит,
Чтоб мир успехи приносил!