Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 декабря 2021 в России и мире

• День собутыльника
• День любителей поспать
• День памяти святой великомученицы Екатерины
• День кисельных девиц
• День ордена Святого Георгия 252 года
• Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day)25 лет
• День Эрмитажа в Санкт-Петербурге (Hermitage Day)257 лет
• День инженерно-авиационной службы ВКС РФ105 лет
• Всемирный день трюков (World Trick Shot Day)5 лет
• День украинского платка (Ukrainian Headscarf Day)2 года
• День памяти святого мученика Меркурия Смоленского
• День памяти святого великомученика Меркурия Кесарийского
• День памяти преподобного Симона Сойгинского
• День сахарной ваты (National Cotton Candy Day) - США
• День маленьких свечек (Dia de las velitas) - Колумбия
• День памяти жертв Спитакского землетрясения - Армения33 года
• День написания писем (National Letter Writing Day) - США
• День студента (Student Day) - Иран68 лет
• День сожжения дьявола (Quema del diablo) - Гватемала
• День памяти Пёрл-Харбор (Pearl Harbor Remembrance Day) - США80 лет
• День местного самоуправления - Украина31 год
• Фестиваль вращающихся дервишей (Mevlana Festival in Konya) - Турция
• День фермера (National Farmer`s Day) - Гана
• День штата Делавэр (Delaware Day) - США234 года
• День штата Иллинойс (National Illinois Day) - США203 года
• Праздник святого Амброзия (Feast of Saint Ambrose) - Италия
• День флага вооружённых сил (Armed Forces Flag Day) - Индия72 года
• День работников финансовых органов - Таджикистан26 лет
• День диктора (Dia Nacional del Locutor) - Гватемала43 года
• День национальных героев (National Heroes Day) - Восточный Тимор46 лет
• День Западной провинции (Western Province Day) - Соломоновы острова
• Именины у Екатерины, Августы, Порфирия, Симона, Григория, Ивана, Александра, Митрофана, Евгения, Михаила, Алексея, Марка
• Катеринин день (Екатерина Санница, Катерина-жёнодавица)
Важные события:• 7 декабря 1764 года основан Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
• 7 декабря 1934 года образованы Кировская, Оренбургская, Омская области и Красноярский край
• 7 декабря 1991 года основана Петровская академия наук и искусств в Санкт-Петербурге
• 7 декабря 1991 года основана Федерация космонавтики России
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru