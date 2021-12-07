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06.12
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История Санта-Клауса: красный костюм и другие выдающиеся моменты культуры

9:30:1412/6/2021,Кортни Мур
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Самый известный портрет Санта-Клауса Наста был создан в 1881 году и называется «Веселый старый Санта-Клаус». На рисунке изображен розовощекий и седовласый Санта, держащий трубку и охапку игрушек вместе с мешком.

История Санта-Клауса, его красный костюма. Фото: Pixabay


От Coca Cola до «Miracle on 34th Street» и этого культового рекламного ролика M&M's, можно с уверенностью сказать, что Санта оставил свой след.

Возможно, вы знаете, что Санта-Клаус живет на Северном полюсе с миссис Клаус и командой оленей и эльфов, но знаете ли вы на самом деле, откуда взялся этот легендарный рождественский персонаж?

Историки считают, что знания о Веселом Старом Святом Нике на самом деле начались со Святого Николая, раннехристианского епископа, который, как говорят, был щедрым и добрым по отношению к детям в Майре3-го и 4-го веков, пишет Fox News.

Согласно History.com,греческий святой отдал свое богатство и путешествовал по сельской местности того, что сейчас считается современной Турцией. Рассказы о помощи Николаю нуждающимся людям распространялись десятилетиями, что в конечном итоге привело к тому, что он стал одним из самых почитаемых святых во всей Европе.
В то время как письменные записи о знаменитом христианском святом скудны, сохранившиеся рассказы предполагают, что Николай надел красные одежды - слух, который часто отражается в его изображениях. Историки теоретизируют, что эти красные одежды способствовали эволюции Санта-Клауса, чье имя происходит от голландского прозвища Синт-Николаас — Sinter Klass.

Сага о Святом Николае попала в США и в конечном итоге получила национальное внимание в конце 1700-х годов с притоком голландских иммигрантов в Нью-Йорк.

К началу 19 века американские купцы, художники и писатели стали отходить от исторического святого в пользу фантастических сказок.

Нью-Йоркская публичная библиотека благодарит Джона Пинтард, Вашингтона Ирвинга, Клемента Кларка Мура и Томаса Наста за то, что они превратили высокий и стройный образ любимого святого в крепкого и веселого рождественского персонажа, которого мир признает сегодня.

Пинтард, торговец и основатель Нью-Йоркского исторического общества, использовал и продавал изображения Святого Николая для борьбы с британским влиянием. Примерно в то же время Ирвинг, автор рассказов, написал сатирический отрывок о подарке Николасу в своем первом романе «История Нью-Йорка Никербокера» (1809).

В одном из отрывков Ирвинг писал: «Николас часто появлялся в своем любимом городе, в праздничный день, весельно катаясь среди верхушек деревьев или по крышам домов, время от времени вытягивая великолепные подарки из карманов своих буков и сбрасывая их вниз по дымоходам своих любимых».

Четырнадцать лет спустя аналогичное произведение художественной литературы вошло в сферу поп-культуры со знаменитым стихотворением Мура «Ночь перед Рождеством: визит Святого Николая» (1823). В 28-строчном стихотворении описан волшебный святой Ник, который доставляет игрушки в канун Рождества с помощью «восьми крошечных северных оленей» — уникальная деталь, которая оставалась частью знаний Санты в течение почти двух столетий.

Первый рисунок Санты, который мир знает и любит, пришел от Наста, немецко-американского карикатуриста, который проиллюстрировал веселый костюм и бородатый Святой Ник в 1863 году для Harper's Weekly. Наст продолжал рисовать изображения Санты и, в концеконцов, он отказался от звездного и полосатого узорчатого костюма Санты для сплошного красного номера с белой меховой отделкой.



Самый известный портрет Санта-Клауса Наста был создан в 1881 году и называется «Веселый старый Санта-Клаус». На рисунке изображен розовощекий и седовласый Санта, держащий трубку и охапку игрушек вместе с мешком, карманными часами и омелой.

Последующие изображения в США редко отклонялись от рисунков Наста. Если вы не верите нам, взгляните на некоторые из выдающихся моментов поп-культуры Санты, и вы будете судьей.

Компания Coca-Cola впервые заказала иллюстрацию Санты у неназванного художника в 1923 году для рекламы своей газировки. Американская компания по безалкогольным напиткам наняла портретиста Фреда Мизена в 1930 году и иллюстратора Хэддона Сундблома в 1931 году для дополнительной рождественской рекламы. Санта Сундблома является самым узнаваемым из трех и часто приписывают популяризацию персонажа в коммерческих помещениях.

«Чудо на 34-й улице» — классический американский рождественский фильм, который семьи с удовольствием смотрят уже более 70 лет. Эдмунд Гвенн играет роль Криса Крингла, и его игра не разочаровывает. В ремастированной цветовойверсии нельзя отрицать фирменный красный костюм Kringle.

История Санты становится немного неуклюжей с рождественским фильмом Диснея 1994 года «Санта-Клаус». Но это не помешало ему стать хитом. Тим Аллен играет роль Скотта Кэлвина, разведенного отца, который вынужден взять на себя роль Санты после смертельной аварии. Оставляя в стороне одну темную деталь, зрители нашли фэнтези-комедию забавной, а некоторые даже считают Аллена настоящим Сантой.

Netflix сделал Санту веселым и крутым с «Рождественскими хрониками». Фильм 2018 года - это приключенческий боевик Курт Рассел в роли Санты, которому приходится бороться, чтобы спасти день после того, как двое детей сорвали его рождественские планы доставки.

Фото: Netflix / youtube.com
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дед морозрождествосанта клаусНовый год.
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