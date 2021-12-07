24 декабря – Сочельник: как правильно подготовиться к Рождеству. Традиции католического сочельника

Рождество и Сочельник — это праздники, которые глубоко почитаются католиками. Сочельник является кануном Рождества и отмечается ежегодно 24 декабря. В этот день принято украшать праздничную ель и устанавливать дома ясли, символизирующие скорое рождение Иисуса Христа. Отметим, что на праздничном дереве огни должны гореть все ночь, чтобы отгонять от вашего дома злых духов и оповещать всех вокруг о том, что скоро на свет явится Сын Божий. Также защищать дом от зла огням помогает омела, помещаемая в разных частях дома. В некоторых странах она является символом любви: если пара окажется под омелой, то она должна поцеловаться. В некоторых странах считают, что в этот день детям необходимо совершать больше добрых дел, за которые они получат пучок соломы и бумажное украшения для праздничной ели. В завершении 24 декабря солома укладывается в ясли, а игрушка украшает ветвь дерева.
В начале дня сочельника принято придерживаться строгого поста и употреблять в пищу только сочиво, которое представляет собой отваренные пшеничные и ячменные зерна с добавлением меда. Такой строгий пост необходимо держать до появления на небосводе первой яркой звезды и только после этого события садиться за стол. В качестве еще одного упоминания о рождении Иисуса Христа, под скатерть укладывают сено. Когда все члены семьи разместятся за столом, глава семейства должен прочесть отрывок из Евангелие, после чего пост заканчивается и разрешается трапеза.
Ее традиционно начинают с кутьи и овсяного киселя, после которых следует медовая вода и блюда из рыбы, клюквенный кисель. После основного приема пищи на стол выставляется различная выпечка семи различных видов, напоминающая о произошедших семи Таинствах. Стоит отметить, что к содержанию блюд католическая церковь не относится с абсолютной строгостью. Во время Сочельника даже ослабляется удержание поста. После завершения трапезы вся семья идет на мессу в храм, чтобы исповедаться.
В некоторых католических семьях в Сочельник за столом принято оставлять пустое место. Такая традиция была предпринята на случай неожиданных гостей и каждый пришедший в дом человеку будет принят в нем, как родной. Такой прием гостей является признаком памяти и близких людях, которые не смогли отметить Рождественский Сочельник вместе со своей семьей.