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Сотрудникам ДПС разрешат разбивать стекла автомобилей и вскрывать их в отсутствии владельца

3:27:5412/7/2021
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Но теперь органам нужны будут более аргументированные причины, чтобы выбить стекло и достать водителя из транспортного средства.

Гаишникам пропишут взлом. Фото: Pixabay.com

В России сотрудники полиции и ДПС получат право разбивать стекла и взламывать замки подозрительных автомобилей. Такое правило будет внесено в закон «О полиции» до конца текущего года. Законопроект уже прошел первое чтение. Ссылаясь на такое право сотрудники смогут проникать в помещения, на земельные участки и территории, если это будет необходимо ля осуществления задержания подозреваемого. Также они смогут оцеплять строения, жилые помещения и территории. Однако это далеко не все причины, по которым работникам правоохранительных органов будут разрешены такие действия. Взламывать автомобили можно будет также для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления или же при угрозе теракта.

Выбить стекло, вскрыть замки дверей или багажника сотрудникам будет позволено, если они заподозрят наличие запрещенных веществ в салоне или багажнике автомобиля: наркотики, оружие. Также если инспекторы решат, что транспортным средством управляет водитель, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Известно, что перед совершением подобных действий, инспектор будет обязан представиться, предъявить удостоверение, сообщить о своих планах и причинах таких намерений. Однако допускается нарушение такого правила: в случае угрозы жизни сотрудников или других людей.

Взламывать машины сотрудники смогут и в случае, если владельца транспортного средства нет на месте. Тогда они будут обязаны оповестить его об этом в течение 24 часов и обеспечить, отсутствие доступа в машину для посторонних лиц.

– Полицейские могут это делать и сейчас, об этом говорит ст.19 закона «О полиции», но сейчас формулировки не такие точные, из-за чего у автовладельцев могут появиться вопросы. Как правило, такие действия приводят к служебным проверкам, а в само дело могут вмешаться и сотрудники прокуратуры, – заявил президент коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин.

По словам эксперта, поправки в законодательство избавят водителей от угрозы полицейского произвола. Теперь закон стал более жестким. Чтобы совершить такое действие полицейскому нужно выполнит целый перечень действий. Теперь органам нужны будут более аргументированные причины, чтобы выбить стекло и достать водителя из транспортного средства.

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