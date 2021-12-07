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Коронавирус мутирует? Что такое омикрон-штамм и чем он так опасен. Новый фрагмент респираторного вируса

3:20:2212/7/2021
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У «омикрона» около 50-ти мутаций, часть из них увеличивают заразность штамма, а назначение большинства только предстоит выяснить.

Увы, «дельта» не положила конец пандемии. Фото: Pexels
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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За период пандемии новый коронавирус унёс жизни более 280-ти тысяч россиян. Каждая из волн была мощнее предыдущей. И если первую вызвал ранний штамм вируса из Ухани, вторую обосновало появление «альфы», то третья и четвёртая волна слились воедино из-за распространения варианта «дельта». Причина такого разнообразия – мутация коронавируса. Процесс помогает возбудителю заболевания выживать в изменяющихся условиях.
Увы, «дельта» не положила конец пандемии. В конце ноября мир заговорил о штамме «омикрон» – варианте с самым большим количеством мутаций. Исследователи изучают очередной штамм около двух недель, и уже успели сделать первые выводы о его свойствах.

Вирус всё ближе

Как новую разновидность «омикрон» впервые выделили в Южно-Африканской Республике, параллельно – в Ботсване. Считанные дни потребовались вирусу, чтобы добраться до стран Европы и США.
Пока Россия официально чиста в плане «омикрона». Чтобы не допустить штамм в страну, возвращающихся из африканских стран россиян стали помещать на карантин.
Эксперты говорят, что появление «омикрона» в России – только вопрос времени. Например, иммунолог Николай Крючков предполагает, что россияне познакомятся с «омикроном» до конца года. Темпы распространения штамма по ЮАР подсказывают, что к концу грядущего января «омикрон» начнёт работу по вытеснению «дельты».
Кстати, 5 декабря у нескольких россиян, вернувшихся из ЮАР, обнаружили коронавирус с помощью ПЦР-тестов. На выяснение, «омикрон» ли это, Роспотребнадзору потребуется около 3-х дней.

Щадящий фрагмент

У «омикрона» около 50-ти мутаций, часть из них увеличивают заразность штамма, а назначение большинства только предстоит выяснить.
Американские учёные из «Nference» обнаружили в структуре «омикрона» фрагмент вируса, вызывающего обычную простуду. Исследователи предполагают, что это делает штамм более лёгким в плане симптоматики.
Венки Сундарараджан из команды учёных отмечает возможность «омикрона» стать более щадящим по отношению к человеческому организму. Иммунитет, вероятно, не будет реагировать на этот штамм саморазрушительными процессами.

Вопрос опасности

Со стороны здравоохранения Великобритании уже звучали опасения, что «омикрон» особенно устойчив к вакцинам. Так ли это – ещё предстоит выяснить.
Всемирная организация здравоохранения предполагает высокий риск повторного заражения «омикроном». Но считать, что этот штамм опаснее «дельты» ещё рано. Пока ни один из пациентов с подтверждённым «омикроном» не погиб. Симптомы тоже не отличаются мощностью – даже температура повышается редко.
Лучше оценить реальную опасность «омикрона» можно будет не раньше, чем через несколько недель – так считает директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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коронавирусCOVID-19 вакцинаомикрон
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