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Изменял жене: Градский за пару лет до смерти завел роман с молодой участницей «Голоса»

5:25:0512/9/2021
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Градский и Коташенко прожили в гражданском браке более 10-и лет. Но вдова не дала денег на его похороны.

Цветкова: Градский за два года до смерти завёл роман с юной участницей шоу «Голос». Фото: Первый канал.

Актриса Людмила Цветкова считает, что жена Александра Градского Марина Коташенко не стала оплачивать похороны мужа, потому что тот за два года до своей кончины завел роман с одной из участниц шоу «Голос». Супруга композитора могла узнать об этом. Такое заявление поступило после того, как дети музыканта подали финансовую претензию в адрес вдовы своего покойного отца. Дети остались недовольны тем, что их мачеха не дала ни рубля на погребальную церемонию. По словам артистки, Градский многих устраивал в свой театр, однако не баловал их заработной платой. А девушки соглашались на романтические отношения с ним за финансовое обеспечение.

Александр Градский и Марина Коташенко прожили в гражданском браке более 10-и лет. Она родила от него двоих детей. А церемония обручения прошла только в 2021 году. Однако существует версия, что обручение пары – прямое доказательство тому, что никаких отношений на стороне у Градского не было.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что актер Руслан Сасин похудел на 52 килограмма и выложил фотографию своей внешности в одну з социальных сетей. На странице артиста, сыгравшего в сериале «След» программиста Андрея Холодова, пользователи остались недовольны такими изменениями внешности. Об этом они написали в комментариях.

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смертьроманпохороны.Александр Градский
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