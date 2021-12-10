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Мачеха отравила шестилетнего мальчика солью: на теле Артура было 130 синяков

6:10:3312/10/2021,Исаак Серна-Диез
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Артур проводил до 14 часов в день в том же коридоре, в котором умер, без еды, питья и привязанным, в то время как он смотрел на дверь и часто плакал.

Мачеха Эмма Тастин и отец Томас Хьюз пытались скрыть его смерть, а также годы пыток и жестокого обращения. Фото:
Полиция Уэст-Мидлендса / Семейный альбом

Женщина, заключенная в тюрьму за отравление пасынка, испытала серьезную карму, когда сокамерники отравили ее в отместку за ее преступления.

Шестилетний Артур Лабинджо-Хьюз умер 16 июня 2020 года после того, как выпил шесть с половиной чайных ложек соли, его встряхнули и ударили головой о твердую поверхность.

Мачеха Эмма Тастин и отец Томас Хьюз пытались скрыть его смерть, а также годы пыток и жестокого обращения, изолировав его от близких и придумывая оправдания его многочисленным травмам.

Тастин и Хьюз предстали перед судом за свои преступления и были признаны виновными - Тастин был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком заключения 29 лет, а Хьюз - минимальным сроком заключения 21 год, пишет yourtango.com.

Эмма Тастин была отравлена ​​солью сокамерниками в отместку за смерть Артура.

Пока Тастин отбывала наказание и находилась в тюрьме за свои преступления, она якобы солгала сокамерникам о том, почему она вообще отбывала наказание, обвиняя своего мужа в жестоком обращении со своим сыном и не упомянув о пытках, которым она подвергала Артура.

Элейн Причард, бывшая сокамерница Тастина, сказала, что Тастин ни разу не упомянул Артура.

«Эмма ничего не говорила о смерти Артура. Она никогда не упоминала о нем», - сказала она  Sunday Mirror .

Она сказала, что 32-летняя женщина только «жалела себя», но «смеялась и шутила» по телефону, пока она предстала перед судом по делу о смерти Артура.

Однако, как только заключенные узнали о деяниях Тастина, они начали засыпать ее еду солью, чтобы обеспечить ей лечение, подобное тому, которое она дала Артуру.

«Некоторые из наших поступков были жестокими, но она была жестче по отношению к Артуру, поэтому заслужила это», - сказала Причард.

Она вспомнила спор, который у нее был с Тастином, когда она узнала, что она оскорбляла и пытала своего сына, спросив ее, как она не заметила более 130 синяков на теле своего сына, когда следовало искупать его.

«Она сказала, что обычно давала ему полотенце», - сказал Причард. «Я нажал кнопку звонка и сказал, что, если тюремные надзиратели не вытащат ее, я останусь там надолго».

Комнату Тастин поменяли, но она все еще отбывает срок за смерть и пытки Артура.

Эмма Тастин и Томас Хьюз пытали Артура, когда он находился на их попечении.

Артур прожил очень короткую и беспокойную жизнь. После его второго дня рождения его мать Оливия Лабинджо-Халкроу рассталась с Хьюзом и была вынуждена жить с ней до 2019 года, когда она была арестована за убийство своего оскорбительного партнера.

Затем он был передан под опеку своего отца, 29-летнего Хьюза и Тастина, которые познакомились с Хьюзом на сайте знакомств.

Когда Великобритания была заблокирована в результате пандемии COVID-19, Тастин и Хьюз решили объединить свои семьи в доме Тастин на Крэнмор-роуд в Солихалле, где она жила со своими собственными детьми четырех и пяти лет.

Несмотря на получение подсказки от обеспокоенной бабушки Джоанн Хьюз и анонимной подсказки от собственных родителей Тастина, полиция и социальные службы, которые посетили дом Артура, остались с убеждением, что все в порядке, и множество синяков, которые были разбросаны по телу Артура, были просто результат его игры.

Видеонаблюдение, установленное вокруг дома, дало властям ключ к разгадке жестокого обращения с Артуром, хотя было уже слишком поздно.

Артур проводил до 14 часов в день в том же коридоре, в котором умер, без еды, питья и привязанным, в то время как он смотрел на дверь и часто плакал.

Отравление солью было обычным видом пыток для Артура, и, поскольку его тело со временем ухудшалось, наказывалось бы и дальше, если бы он попытался пошевелиться или сесть в коридоре.

Тастин записал сотни клипов о страданиях Артура, в том числе две особенно душераздирающие записи, где слышно, как Артур в слезах умоляет: «Я хочу, чтобы ты меня накормил, никто не собирается меня кормить» и плачет: «Меня никто не любит».

Она отправит эти записи Хьюзу, который побудит ее причинить вред его сыну. «Просто прикончи его», - говорится в одном сообщении. «Я разберусь с ним, когда буду дома», - сказал другой.

Это привело к смерти Артура, и к тому времени, когда он умер, эксперты заявили, что степень травм Артура соответствовала медицинскому определению пыток в отношении детей. На его крохотном теле было более 130 синяков.

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жестокое обращениесадистотравилиУбийство.Эмма Тастин
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