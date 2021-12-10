Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
10.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Гражданская жена Сергея Глазова, который устроил стрельбу в столичном МФЦ, рассказала о причинах трагедии

4:53:0812/10/2021
0

По словам женщины, поведение нападавшего сильно изменилось, когда он прилетел из командировки, которая проходила в Малайзии.

Жена московского стрелка и причинах трагедии. Фото: Скриншот видео СКР

Гражданская супруга Сергея Глазова, который устроил стрельбу в московском отделении МФЦ, заявила, что ее муж является психически неустойчивым человеком. По словам женщины, поведение нападавшего сильно изменилось, когда он прилетел из командировки, которая проходила в Малайзии. А вот предпосылок к такому поступку она не замечала в поведении стрелка. Также близкая Глазова сказала, что он всегда проявлял интерес к оружию: всегда носил с собой нож.

– Видимо он долго что-то копил внутри, раз пришел к такому отчаянному поступку. Я знаю, что может происходить с психикой человека и как это может вылиться, в какие моменты, при каких обстоятельствах, – рассказала женщина.

Сам Сергей Глазов рассказал в ходе следственных действий, что стрелял в невинных людей, потому что они поверили в кроронавирус. А оружие он всегда носил с собой, потому что пытался защитить себя от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».

Стрельба произошла в одном из отделений МФЦ в Москве. Ее устроил 45 летний подполковник в запасе. Известно, что у него случился конфликт с охранником учреждения из-за того, что мужчину попросили надеть маску. В ответ на это Глазов достал переделанный пистолет и открыл стрельбу. В результате происшествия скончались два человека, пострадали еще четверо, одна из них – 10-летняя девочка.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
стрельбаженаМФЦ.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Трагедии можно было избежать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМэра Бердска сможет снять с должности Андрей Травников: Новый закон Путина одобрила Госдума во втором чтении
4:44:17 12/10/2021
Мэра Бердска сможет снять с должности Андрей Травников: Новый закон Путина одобрила Госдума во втором чтении
Путин заявил, что в 90-х в правительстве работали сотрудники ЦРУ
4:31:33 12/10/2021
Путин заявил, что в 90-х в правительстве работали сотрудники ЦРУ
О чем молятся святому Серафиму. Текст главной молитвы для чтения 11 декабря
4:30:39 12/10/2021
О чем молятся святому Серафиму. Текст главной молитвы для чтения 11 декабря
БердскВ Бердске из-за коронавируса закрыли 21 класс в школах и 5 групп в детских садах
4:22:39 12/10/2021
В Бердске из-за коронавируса закрыли 21 класс в школах и 5 групп в детских садах
В Новосибирске спецслужбы проверяют ТРЦ Галерея после сообщения о минировании
4:18:24 12/10/2021
В Новосибирске спецслужбы проверяют ТРЦ Галерея после сообщения о минировании
БердскКак бороться с наркоманами в СМИ: ОДМ Бердска просит помощи у горожан, которые боятся закладчиков на тропах в лесу
4:07:30 12/10/2021
Как бороться с наркоманами в СМИ: ОДМ Бердска просит помощи у горожан, которые боятся закладчиков на тропах в лесу
Депутат партии «Яблоко» показал гениталии на онлайн-конференции
4:02:01 12/10/2021
Депутат партии «Яблоко» показал гениталии на онлайн-конференции
Можно ли 11 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти священномученика Серафима?
4:00:33 12/10/2021
Можно ли 11 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти священномученика Серафима?
В Новосибирской области мигрант насмерть забил ножом свою знакомую. Ее подруга получила 8 ударов, но осталась жива
3:51:35 12/10/2021
В Новосибирской области мигрант насмерть забил ножом свою знакомую. Ее подруга получила 8 ударов, но осталась жива
БердскВ Бердске пяти домам на Микрорайоне вернули отопление после экстренного отключения из-за порыва трубы в минус 25 мороза
3:36:30 12/10/2021
В Бердске пяти домам на Микрорайоне вернули отопление после экстренного отключения из-за порыва трубы в минус 25 мороза