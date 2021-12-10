Гражданская жена Сергея Глазова, который устроил стрельбу в столичном МФЦ, рассказала о причинах трагедии

Гражданская супруга Сергея Глазова, который устроил стрельбу в московском отделении МФЦ, заявила, что ее муж является психически неустойчивым человеком. По словам женщины, поведение нападавшего сильно изменилось, когда он прилетел из командировки, которая проходила в Малайзии. А вот предпосылок к такому поступку она не замечала в поведении стрелка. Также близкая Глазова сказала, что он всегда проявлял интерес к оружию: всегда носил с собой нож.
– Видимо он долго что-то копил внутри, раз пришел к такому отчаянному поступку. Я знаю, что может происходить с психикой человека и как это может вылиться, в какие моменты, при каких обстоятельствах, – рассказала женщина.
Сам Сергей Глазов рассказал в ходе следственных действий, что стрелял в невинных людей, потому что они поверили в кроронавирус. А оружие он всегда носил с собой, потому что пытался защитить себя от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».
Стрельба произошла в одном из отделений МФЦ в Москве. Ее устроил 45 летний подполковник в запасе. Известно, что у него случился конфликт с охранником учреждения из-за того, что мужчину попросили надеть маску. В ответ на это Глазов достал переделанный пистолет и открыл стрельбу. В результате происшествия скончались два человека, пострадали еще четверо, одна из них – 10-летняя девочка.