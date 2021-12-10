Идеальные открытки и поздравления для связистов в День создания службы связи МВД России 10 декабря

В День службы связи МВД — поздравим всех связистов,
А также всех технических при ней специалистов,
Чтоб связь было хорошая в условиях любых
И в городе, и в поле, и в конфликтах боевых.
Оперативность связи и точность информации —
От них порой зависят успехи операции,
А если на секреты вдруг посягает кто-то,
Защита информации — обычная работа.
Праздник профессиональный,
Не простой — оригинальный:
Службы связи МВД!
День мы этот отмечаем:
И, конечно, поздравляем,
И желаем всем связистам:
Чтоб всегда в эфире — чисто,
Чтоб работы меньше было,
Связь, порой, не подводила,
Хоть и звук — издалека...
А зарплата — высока!
У связистов МВД
Праздник нынче знатный.
Это повод провести
Сабантуй внештатный.
Каждому желаю счастья,
Службы интересной,
Пусть от близких и друзей
В доме будет тесно.
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда