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Идеальные открытки и поздравления для связистов в День создания службы связи МВД России 10 декабря

12:45:3012/10/2021
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10 декабря ежегодно празднуется День создания службы связи МВД России. Дата была утверждена в августе 1999 года приказом министра внутренних дел РФ № 590. На тот момент служба связи уже просуществовала почти полвека (с 10 декабря 1949 года).

День создания службы связи МВД России

В День службы связи МВД — поздравим всех связистов,
А также всех технических при ней специалистов,
Чтоб связь было хорошая в условиях любых
И в городе, и в поле, и в конфликтах боевых.

Оперативность связи и точность информации —
От них порой зависят успехи операции,
А если на секреты вдруг посягает кто-то,
Защита информации — обычная работа.

День создания службы связи МВД России

Праздник профессиональный,
Не простой — оригинальный:
Службы связи МВД!
День мы этот отмечаем:
И, конечно, поздравляем,
И желаем всем связистам:
Чтоб всегда в эфире — чисто,
Чтоб работы меньше было,
Связь, порой, не подводила,
Хоть и звук — издалека...
А зарплата — высока!

День создания службы связи МВД России

У связистов МВД
Праздник нынче знатный.
Это повод провести
Сабантуй внештатный.

Каждому желаю счастья,
Службы интересной,
Пусть от близких и друзей
В доме будет тесно.


Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда

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