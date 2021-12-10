Прекрасные поздравления и открытки в важную дату – День прав человека 10 декабря

Человек права имеет
И никто отнять не смеет
Этих прав у человека,
Ведь даны ему навеки.
Право жить и выбирать,
Дом иметь и не страдать,
И работать, и учиться,
Даже право есть жениться!
И любить, и увлекаться,
И отчаянно меняться,
А еще быть честным очень,
Хочет он или не хочет.
Нету прав, чтоб убивать,
Чтобы горя добавлять!
Будь уверенным в правах,
Знай, они не на словах!
С Днем прав человека! Пусть право на труд
И право на отдых к успеху ведут.
Пусть право на жизнь даст свободно дышать,
А право учиться — побольше узнать!
Права свои знай, их нарушить не дай,
Чужие права так же не нарушай,
А в праздник всех прав от души улыбнись,
Чтоб стала светлее и радостней жизнь!
Права человека безумно важны,
О них никогда нам нельзя забывать!
Помните, все мы на свете равны,
Не должен никто наших прав нарушать!
Знание прав — это к счастью наш ключ,
Нужно права свои знать на зубок!
Каждый, кто знает права, тот могуч,
Помни об этом всегда, мой дружок!
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда