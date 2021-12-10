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Прекрасные поздравления и открытки в важную дату – День прав человека 10 декабря

11:45:1412/9/2021
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День прав человека – это международный и национальный праздник, установленный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года №423-V и отмечаемый начиная с 1950 года, 10 декабря ежегодно.

День прав человека

Человек права имеет
И никто отнять не смеет
Этих прав у человека,
Ведь даны ему навеки.

Право жить и выбирать,
Дом иметь и не страдать,
И работать, и учиться,
Даже право есть жениться!

И любить, и увлекаться,
И отчаянно меняться,
А еще быть честным очень,
Хочет он или не хочет.

Нету прав, чтоб убивать,
Чтобы горя добавлять!
Будь уверенным в правах,
Знай, они не на словах!

День прав человека

С Днем прав человека! Пусть право на труд
И право на отдых к успеху ведут.
Пусть право на жизнь даст свободно дышать,
А право учиться — побольше узнать!

Права свои знай, их нарушить не дай,
Чужие права так же не нарушай,
А в праздник всех прав от души улыбнись,
Чтоб стала светлее и радостней жизнь!

День прав человека

Права человека безумно важны,
О них никогда нам нельзя забывать!
Помните, все мы на свете равны,
Не должен никто наших прав нарушать!

Знание прав — это к счастью наш ключ,
Нужно права свои знать на зубок!
Каждый, кто знает права, тот могуч,
Помни об этом всегда, мой дружок!

Стихи: Поздравок
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