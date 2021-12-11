Из чего складывается ваш вес, который вы видите на весах? От веса глазных яблок до костей

Если вы когда-либо стояли на весах и вам не нравилось то, что вы видели, вот вам комок утешения. На самом деле более половины вашего веса не связано с тем, что вы, возможно, съели. На самом деле это вес частей вашего тела - от сердца до мышц и даже крови.
Но этот вес может колебаться даже ежедневно. И эти изменения могут отражать состояние вашего здоровья, как показывает этот увлекательный справочник по весу вашего тела, пишет dailymail.co.uk.
Жидкость - 40-70% веса вашего телаВес воды - основная причина, по которой ваш вес меняется в течение дня.
«Примерно от 50 до 70 процентов мужчины и от 40 до 60 процентов женщины - это вода», - говорит Эбби Коулман, спортивный ученый из Precision Hydration.
Итак, если вы весите 150 фунтов (68 кг) как мужчина, то от 75 до 105 фунтов (от 34 до 48 кг) из них может быть вода; а для женщины того же веса это от 60 до 90 фунтов (от 27 до 41 кг).
«Разница зависит от соотношения мышечной массы и жира, поскольку мышцы содержат больше воды, в основном потому, что гликоген (сахар, который хранится в качестве топлива для мышц) связан с водой», - говорит она.
«Эта вода затем широко разделяется на то, что находится за пределами наших клеток (известная как внеклеточная жидкость, которая представляет собой водянистую часть вашей крови и жидкость, которая омывает ваши клетки), и внутриклеточную жидкость, которая находится внутри клеток».
В течение дня мы постоянно теряем воду с мочой, дыханием и потом - и получаем ее за счет еды и питья.
Пища, которую вы едите, также может влиять на количество воды, которое вы набираете или теряете. Исключите углеводы, и вы потеряете много воды, потому что вы будете использовать гликоген, запасенный в мышцах, для их подпитки. По мере того, как вы уменьшаете эти запасы, уровень жидкости падает.
Ешьте больше углеводов, и вы пополните запасы гликогена и жидкости. Потребление лишней соли также означает, что вы задерживаете воду.
«Вот почему вы можете весить на 4,4 фунта (2 кг) больше после выходных, посвященных алкоголю (который содержит высокий уровень сахара и других углеводов), чем в предыдущую пятницу», - говорит Ардж Тиручелвам, спортивный ученый из Performance Physique в Бирмингеме.
«Но к среде ваш вес должен вернуться к норме, так как вы снова потеряете лишнюю воду».
За ночь вы продолжаете терять жидкость. Фактически, по оценкам, мы можем потерять 3 фунта (1,4 кг) жидкости за ночь, поэтому рекомендуется, чтобы вы взвешивались в первую очередь с утра, так как вы находитесь в самой легкой форме.
Кости - 15%Скелет составляет около 15 процентов от общей массы вашего тела, поэтому, если вы весите 150 фунтов (68 кг), то на ваши кости будет приходиться около 22,5 фунтов (10,2 кг) из этого веса.
Интересно, что от 25 до 31 процента веса костей на самом деле составляет вода, и считается, что она помогает питательным веществам перемещаться по кости.
Остальное - это кальций и белок коллаген, из которых состоят кости и костный мозг.
И есть такая вещь, как большой костяк: люди с избыточным весом, как правило, имеют более крупные и тяжелые кости, поскольку движение тяжелого тела создает стресс, который заставляет их расти.
Остеопороз приведет к тому, что кости станут менее плотными и легкими, хотя неясно, насколько сильно.
Кожа - 14%Наша кожа составляет 14 процентов веса тела. Чем вы выше или крупнее, тем больше у вас кожи. Для человека весом 150 фунтов (68 кг) примерно 21 фунт (9,5 кг) будет из кожи.
Однако кожа восстанавливается примерно каждые 28 дней. Согласно исследованию, опубликованному в 2011 году, в рамках этого процесса каждый час вы теряете от 28 до 85 мг веса в виде чешуек кожи.
Если это заставляет вас чувствовать себя брезгливым, вот хорошие новости: масло, называемое скваленом, в этих чешуях кожи поглощает озон, содержащийся в воздухе. По данным американских исследователей из Университета медицины и стоматологии Нью-Джерси, это снижает уровень загрязнения воздуха в вашем доме.
Жирность - 11-33%Жир находится по всему телу. «Его основная задача - изолировать тело от холода и защитить органы», - говорит Ардж Тиручелвам.
Подкожный жир - это вещество, находящееся под кожей, то есть то, что можно ущипнуть в области рук, живота, бедер и ягодиц.
Висцеральный жир накапливается вокруг основных органов и является более вредным, поскольку выделяет воспалительные соединения, связанные с сердечными заболеваниями, диабетом 2 типа и, возможно, некоторыми видами рака.
Нормальное количество жира в организме для мужчины в возрасте от 40 до 50 лет составляет от 11 до 21 процента; более 34 процентов страдают ожирением.
Для женщины этого возраста он должен составлять от 23 до 33 процентов; 40 процентов и выше страдают ожирением.
«Тело находится в постоянном движении, и его вес всегда либо теряется, либо набирается», - объясняет Ардж Тиручелвам.
Руководитель - 8%Размер головы во многом является генетическим, с ним связано девять известных генов, так что вините своих родителей.
Но в то время как мужские головы немного больше, чем женские, в среднем голова взрослого человека, включая череп, мозг, зубы и язык, весит 12 фунтов (5,4 кг).
Его вес не меняется, но некоторые движения могут более чем вдвое увеличивать нагрузку, которую голова помещает на шею, вызывая проблемы, по словам Кеннета Хансраджа, хирурга позвоночника в Нью-Йоркской хирургии позвоночника и реабилитационной медицины.
В статье 2014 года в журнале Surgical Technology International г-н Хансрадж подсчитал, что если вы наклонитесь вперед, чтобы посмотреть на свой телефон (или даже на весы при взвешивании), эффект силы тяжести будет означать, что вы весите от 27 до 49 фунтов ( От 12,2 кг до 22,2 кг) на шее.
Это может увеличить риск боли в шее и плече, поэтому вам следует подумать о том, как вы держите телефон в течение длительного времени.
Грудь - 3,1%Исследования, проведенные еще в 1980-х годах, показывают, что средний вес одной груди у женщин составляет около 480 г (1,06 фунта). Но большая грудь может достигать 4,7 фунта (2,1 кг) каждая.
«Трудно взвесить отдельную грудь, поэтому информация ограничена», - говорит Джоанна Уэйкфилд-Скурр, профессор биомеханики в Портсмутском университете.
«Но в целом вес груди зависит не только от размера, но и от того, сколько железистого вещества по сравнению с жиром содержится в каждой груди - железистая ткань <часть, из которой вырабатывается молоко> тяжелее. Это количество может быть определено генетикой, но также может меняться во время беременности и с возрастом.
«Примерно у 10 процентов женщин грудь почти полностью состоит из жира, в то время как еще у 10 процентов грудь сильно смещена в сторону железистой ткани.
«Вес груди может увеличиваться во второй половине менструального цикла из-за задержки жидкости, которая связана с более высоким уровнем гормона прогестерона - одно исследование показало, что объем груди в это время может увеличиться до 40 процентов. '
Кишечные бактерии - 3%Микробиом - это собирательное название бактерий и других микробов, обитающих в нашем кишечнике.
«Признано, что человеческое тело содержит 100 триллионов микробов в кишечнике - в десять раз больше, чем клеток в человеческом теле, и что их вес составляет, возможно, 4,4 фунта (2 кг)», - сообщил журнал Nutrition Reviews в 2012 году.
«Вес вашего микробиома меняется ежедневно, но невозможно измерить, насколько сильно», - говорит доктор Федерика Амати, ученый-диетолог и научный сотрудник Имперского колледжа Лондона.
Однако его вес не так важен для здоровья, как разнообразие содержащихся в нем бактерий. Всего за 48 часов вы можете гарантировать, что здоровые микробы вытеснят менее полезные, добавив в свой рацион новые типы клетчатки ».
Печень - 2%Печень является самой большой железой в организме («железа» означает, что она вырабатывает гормоны) и весит в среднем 3,97 фунта (1,8 кг) у мужчин и 3,09 фунта (1,4 кг) у женщин. В основном он состоит из мускулов и крови (здоровая печень должна содержать мало жира или вообще не содержать его).
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать накопление жира в печени, как и неалкогольная жировая болезнь печени, от которой страдает каждый третий человек.
«Вес печени увеличивается при жировой болезни печени, и в очень тяжелых случаях она может весить более 2 кг», - говорит профессор Ник Шерон из Фонда исследований печени в Лондоне. «Жирная печень может вызывать проблемы, когда содержание жира превышает 5-10 процентов, что приводит к медленному развитию рубцов».
Неалкогольная жировая болезнь печени обычно связана с ожирением или другим заболеванием, например диабетом 2 типа или гипертонией.
Легкие - 1%Легкие среднего человека весят 1,85 фунта (840 г); и у женщины 1,41 фунта (640 г), что составляет около 1% от общей массы тела. Правое легкое весит немного больше (примерно на 40-45 г) и разделено на три части (доли), а левое - на две.
Легкие курильщиков могут весить больше, чем у некурящих, что является побочным эффектом разрушения иммунных клеток, которое происходит, когда организм пытается вывести из легких смолу и другие химические вещества, содержащиеся в сигаретах.
Также могут накапливаться мертвые клетки, содержащие остатки курения. Воздействие высоких уровней загрязнения воздуха может вызвать подобное накопление.
Сердце - 0,45%На здоровое сердце приходится около 0,45% веса вашего тела. В среднем нормальное женское сердце весит от 5 до 10 унций (от 142 до 283 г), а мужское - от 8,2 до 13,5 унций (от 232 до 383 г).
«Точный вес будет зависеть от вашего роста, веса, пола и образа жизни», - говорит профессор Деклан О'Реган, специалист по визуализации сердца в Имперском колледже Лондона.
Физические упражнения заставляют сердце становиться больше и тяжелее, потому что, как и любая мышца, чем тяжелее она работает, тем больше она растет, причем у некоторых спортсменов этот показатель составляет до 20 процентов.
«И мы обнаружили, что трехчасовых упражнений в неделю было достаточно, чтобы увеличить его размер», - говорит профессор О'Реган. «Тренировка на выносливость, как правило, увеличивает ее, в то время как силовая тренировка делает сердечную мышцу толще».
Другой способ, которым сердце может «набрать» вес, - это чрезмерное увеличение веса, при котором вокруг него может накапливаться жир - это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Волосы - 0,3%Конечно, стрижка означает, что вы худеете, но вряд ли заметите это на весах.
Используя данные исследований по тестированию волос, веб-сайт Healthline подсчитал, что если бы у вас была полная шевелюра длиной 6 дюймов (15 см), она бы прибавила к вашему весу от 6,1 унции до 13 унций (от 173 г до 369 г) (точное количество зависит от того, как толстые пряди).
Считается, что каждый отрезанный дюйм приведет к потере веса от 0,0037 унции до 0,00074 унции (от 105 до 21 мг). Влажные волосы весят на 12–18 процентов больше, чем сухие, поэтому, если вы взвеситесь с мокрыми волосами, вы можете быть на пару унций тяжелее.
Отходы - 0,15%Часто предлагают взвеситься утром после посещения туалета, но насколько на самом деле может иметь значение дефекация? Согласно исследованию Кембриджского университета в 1992 году, в котором исследователи взвесили образцы стула 220 взрослых британцев, средний мужской стул весит 3,66 унции (104 г); у женщин - 3,5 унции (99 г). Так что взвесьте себя до и после посещения туалета, и вы потеряете около 3,5 унций (99 г).
«Стул обычно содержит смесь воды, клетчатки, желчи и бактерий из толстой кишки, и их точный вес зависит от того, что вы съели и в каком количестве. Очень большая еда, богатая клетчаткой, приведет к увеличению стула », - говорит д-р Амати.
Однако, хотя вес, потерянный за счет стула, по шкале весов невелик, вы можете почувствовать себя значительно легче.
Доктор Амати говорит, что это связано с тем, что в кишечнике много нервных окончаний, и когда нам нужно сходить в ванную, мы получаем от них много информации, позволяющей нам осознать область кишечника.
Когда мы опорожняем стул, эта стимуляция прекращается, и мы чувствуем себя физически легче. «Облегчение, которое мы испытываем после дефекации, очень помогает нам, напоминая нам, что нужно уйти, когда нам нужно», - говорит д-р Амати.
Глазные яблоки - 0,01%Глазные яблоки весят около 0,25 унции (7 г) каждое и варьируются лишь на крошечную величину у разных людей. Они действительно становятся немного тяжелее с каждым годом.
Согласно исследованию Института глазных исследований в Сиднее в 2007 году, хрусталик глаза становится толще на 1,38 мг в год. Это одна из причин, по которой зрение ухудшается с возрастом, поскольку оно ограничивает количество света, попадающего в глаза, влияя на фокусировку (вызывая пресбиопию и необходимость в очках для чтения). Мужские линзы утолщаются больше, чем женские, поэтому их глаза немного тяжелее.
Примечание: общий процент превышает 100 процентов, поскольку такие элементы, как вода, мышцы, жир и кровь, могут относиться к более чем одной категории.