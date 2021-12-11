Минтранс хочет узаконить обязанность пассажиров нижних полок уступать место у столика едущим в поезде наверху

В России могут изменится правила проезда в транспорте. В Министерстве транспорта внесли предложение обязать пассажиров нижних полок уступать место у столика для того, чтобы граждане, котором досталась верхняя полка, смогли поесть. Проект документ был опубликован на портале правовой информации.
- По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи, — указано в документе.
По новому закону для того, чтобы осуществить завтрак или ужин, пассажиру будет необходимо на 30 минут спуститься вниз, на обед отведут не более часа.
В Минтрансе предлагается использовать для приобретения билета большее количество документов, среди которых справка об утере паспорта, документ, подтверждающий освобождение из мест лишения свободы, или документ, который может подтвердить личность гражданина.
Также будут изменены правила для перевозки домашних животных или спортинвентаря. В положении указывается на возможный запрет на высадку пассажиров-безбилетников из транспорта, если им менее 16 лет. В случае принятия документа, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2022 года.