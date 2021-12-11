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Причину смертельного ДТП с Собчак в Сочи назвали в МВД. Потерпевшими признаны 5 человек

3:31:5312/11/2021
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Расследование уголовного дела о сочинской аварии с участием Ксении Собчак завершено. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, материалы уголовного дела передадут в суд.

Ксения Собчак
В МВД назвали причину смертельного ДТП в Сочи с Собчак. Фото: Инстаграм

По уголовному делу о смертельном ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак признали потерпевшими 5 человек. Такую информацию распространили в пресс-центре МВД в пятницу.

Как отметили в полицейском ведомстве, чтобы установить все обстоятельства аварии, которая случилась 9 октября, допросили 13 свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения и результаты восьми судебных экспертиз.

Отмечается, что автотехническая  экспертиза показала: причиной ДТП стало несоответствие действий водителя автомобиля Mercedes требованиям ПДД. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Сейчас он находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела о сочинской аварии с участием Ксении Собчак завершено. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, материалы уголовного дела передадут в суд.

Напомним, что смертельное ДТП в Сочи произошло 9 октября. Mercedes, в котором ехала Ксения Собчак, выскочил на встречку, где столкнулся с Volkswagen. В аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, уроженка Новосибирска. Ее похоронили в столице Сибири, спустя несколько дней, сообщал "Курьер.Среда". От помощи журналистки родственники погибшей отказались.

Собчак приходилось во время следствия ездить в Сочи для дачи свидетельских показаний.

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