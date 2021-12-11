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Виагра оказалась полезной при болезни Альцгеймера: ее можно прописать для лечения деменции

8:30:2112/10/2021,Ник Макдермотт
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Между тем, официальные лица здравоохранения США одобрили первый новый препарат от болезни Альцгеймера почти за 20 лет.

Исследователи также обнаружили, что его использование связано с меньшим количеством случаев болезни Альцгеймера у взрослых американцев. Фото: Pixabay

Согласно исследованиям, прием Виагры снижает риск болезни Альцгеймера на две трети. Ученые утверждают, что любовный наркотик может помочь улучшить здоровье мозга и снизить уровень токсичных белков, вызывающих слабоумие.
Эксперты проанализировали данные о 7,2 миллионах взрослых в США и обнаружили, что у постоянных потребителей на 69 процентов меньше шансов получить диагноз « болезнь Альцгеймера » в течение следующих шести лет.

Медики говорят, что результаты, опубликованные в журнале Nature Aging, предполагают, что вскоре можно будет прописать маленькую синюю таблетку для лечения деменции, пишет The SUN.

Сейчас они планируют новое исследование, чтобы проверить преимущества силденафила - общей версии Виагры - у пациентов с ранней болезнью Альцгеймера.

Команда из клиники Кливленда изучила, можно ли использовать какие-либо из 1600 одобренных лекарств для борьбы с первопричинами заболевания.

Ведущий исследователь д-р Фейксионг Ченг из Института геномной медицины Кливлендской клиники сказал: «Силденафил, который, как было показано на доклинических моделях, значительно улучшает когнитивные способности и память, был представлен как лучший кандидат на лекарство.

«Силденафил может оказывать нейропротекторное действие и снижать уровень токсичных белков тау». Около 850 000 британцев в настоящее время страдают болезнью, связанной с истощением мозгов, и ожидается, что в течение десятилетия эта цифра вырастет до миллиона.
Два из трех случаев деменции вызваны болезнью Альцгеймера.

Доктор Джек Оти, преподаватель медицинских наук в Университете Тасмании, сказал: «Это захватывающий материал.

«Но нам нужны дальнейшие исследования. Что касается исследования болезни Альцгеймера, мы были воодушевлены многими лекарствами на протяжении многих лет, но наши надежды разбились в ходе клинических испытаний ».

А доктор Кэтрин Холл, старший преподаватель психологии в Университете Сассекса, сказала, что силденафил может повысить мощность мозга за счет улучшения кровотока.

Она добавила: Похоже, что наркотик что-то делает.

«Лечение силденафилом - захватывающая перспектива для профилактики болезни Альцгеймера, но неясно, как лучше всего отказаться от этого исследования.

«Возможно ли лечить всех силденафилом в течение многих лет, прежде чем у них может развиться болезнь Альцгеймера, или это вызовет больше проблем, чем решит»

Доктор Сьюзан Колхас из Исследовательского центра Альцгеймера в Великобритании отнеслась к результатам с осторожностью.

Она сказала: «Хотя силденафил наиболее известен как средство для лечения эректильной дисфункции, он также используется для лечения высокого кровяного давления в легких.

«В этом исследовании исследователи также обнаружили, что его использование связано с меньшим количеством случаев болезни Альцгеймера у взрослых американцев.

«Исследователи провели лабораторные эксперименты, чтобы указать, почему препарат может оказывать воздействие на такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, но эти эксперименты на ранней стадии потребуют более тщательных исследований».

Между тем, британские исследователи оптимистично настроены, что болезнь Альцгеймера может быть обращена вспять через день после того, как было обнаружено, что вакцина стоимостью 15 фунтов стерлингов может быть использована для восстановления памяти.

Ученые сказали, что они «очень взволнованы» результатами после того, как увидели многообещающие результаты на мышах.

Между тем, официальные лица здравоохранения США одобрили первый новый препарат от болезни Альцгеймера почти за 20 лет.

Несмотря на разногласия по поводу результатов испытаний, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что одобрило препарат, разработанный Biogen.

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виаградеменцияболезнь Альцгеймера
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