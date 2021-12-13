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Андреев день: древние гадания для незамужних девушек 13 декабря на суженого, будущее и исполнение желания

1:00:1912/13/2021,София Мальцева
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Считается, что святой помогает девушкам выйти замуж.

Когда девушке становится интересно, кем будет работать ее будущий муж, то она кладет на полу миску с водой, добавляет немного пшеницы и зеркальце, после чего запускает петуха. Фото: Pixabay.com

13 декабря отмечается память святого Андрея, сына Ионы и брата Петра, который родился в Вифсаиде и был рыбаком по профессии.

Затем он стал учеником Иоанна Предтечи, а когда святой Иоанн указал на Господа Иисуса, говоря, что это Агнец Божий. Андрей оставил своего первого учителя и ушел за Христом.

Затем Андрей также позвал с собой брата Петра к Господу. После сошествия Святого Духа ученику Христову, Первозванному Андрею, по жребию выпало проповедовать Евангелие в Византии и Фракии, за также вдоль Дуная и в России вокруг Черного моря и, наконец, в Эпире, Греции и Пелопоннесе, где он пострадал.

Святой Апостол обратил множество людей в Веру и рукоположил для них епископов и священников. В городе Патрах он совершил много чудес во имя Христа и многих привел ко Господу.

В народе память святого Андрея отмечают с рядом различных обычаев. А называют праздник Андреев день или Андрей зимний.

Считается, что святой помогает девушкам выйти замуж. Поэтому на Руси крестьянки собирались и гадали на разные своего суженного. Или делали это в одиночестве.

Так, когда девушке становится интересно, кем будет работать ее будущий муж, то она кладет на полу миску с водой, добавляет немного пшеницы и зеркальце, после чего запускает петуха. Если петух клюет зерно, это значит, что муж будет хорошим хозяином, если смотрит в зеркальце — лентяем, ну а если сначала пьет воду, то пьяницей.

Для определения имени своего будущего жениха девушка выходит на улицу и спрашивает первого же мужчину, который ей встретится, как его зовут. Ответ — имя будущего мужа.

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традициипраздникиритуалыприметы день святого Апостола Андрея
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