Андреев день: древние гадания для незамужних девушек 13 декабря на суженого, будущее и исполнение желания

13 декабря отмечается память святого Андрея, сына Ионы и брата Петра, который родился в Вифсаиде и был рыбаком по профессии.
Затем он стал учеником Иоанна Предтечи, а когда святой Иоанн указал на Господа Иисуса, говоря, что это Агнец Божий. Андрей оставил своего первого учителя и ушел за Христом.
Затем Андрей также позвал с собой брата Петра к Господу. После сошествия Святого Духа ученику Христову, Первозванному Андрею, по жребию выпало проповедовать Евангелие в Византии и Фракии, за также вдоль Дуная и в России вокруг Черного моря и, наконец, в Эпире, Греции и Пелопоннесе, где он пострадал.
Святой Апостол обратил множество людей в Веру и рукоположил для них епископов и священников. В городе Патрах он совершил много чудес во имя Христа и многих привел ко Господу.
В народе память святого Андрея отмечают с рядом различных обычаев. А называют праздник Андреев день или Андрей зимний.
Считается, что святой помогает девушкам выйти замуж. Поэтому на Руси крестьянки собирались и гадали на разные своего суженного. Или делали это в одиночестве.
Так, когда девушке становится интересно, кем будет работать ее будущий муж, то она кладет на полу миску с водой, добавляет немного пшеницы и зеркальце, после чего запускает петуха. Если петух клюет зерно, это значит, что муж будет хорошим хозяином, если смотрит в зеркальце — лентяем, ну а если сначала пьет воду, то пьяницей.
Для определения имени своего будущего жениха девушка выходит на улицу и спрашивает первого же мужчину, который ей встретится, как его зовут. Ответ — имя будущего мужа.