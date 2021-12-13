С Днем медведя! Сладкие медовые поздравления в мохнатый праздник 13 декабря

Медвежонок косолапый
Всех зверят милей.
А его косматый папа —
Царь лесных зверей.
И только две Медведицы,
И только две Медведицы,
И только две Медведицы
В звездном небе светятся.
Летом он малину любит,
А зимою — сон.
Он и летом ходит в шубе,
Меду ищет он.
И только две Медведицы,
И только две Медведицы,
И только две Медведицы
В летнем небе светятся.
Спать он осенью ложится,
А встает весной.
Спит медведь в своей берлоге
Под большой сосной.
И только две Медведицы,
И только две Медведицы,
И только две Медведицы
В зимнем небе светятся.
Однажды зимой медвежонок проснулся,
Он нос почесал, не спеша потянулся,
Глядит, а в лесу все блестит серебром,
Засыпано все белым снегом кругом.
— Ах, как все красиво! — малыш прошептал, —
Я сроду зимы никогда не видал.
Хрустят, нос щекочут мишутке снежинки,
Блестят на ветвях в белом вихре пушинки.
По лесу наш мишка весь день прогулял,
И к вечеру очень малыш наш устал.
В свою он берлогу тихонько вернулся,
И, сладко зевнув, он во сне улыбнулся,
До самой весны ему снилась сама
Красавица снежная, чудо-зима.
Мишка спал в своей берлоге,
Лапу толстую сосал,
Вдруг к нему через сугробы
Ручеёк перебежал.
Стукнул по носу легонько,
Звонкой капелькой слегка,
Под него подлез тихонько,
Намочив ему бока.
Рассердился лежебока,
Заревел и тут же встал,
А когда на волю вышел,
То и леса не узнал.
Нет сугробов, только лужи,
В небе солнышко горит,
Ветерок друзьям-деревьям
Тихо сказки говорит.
Источник: chto-takoe-lyubov.net