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Гороскоп на неделю 13-19 декабря 2021 года от Рассела Гранта для каждого знака зодиака

11:00:4612/12/2021
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Американский астролог Рассел Грант делится своим видением для каждого знака зодиака на предстоящую неделю с 13 по 19 декабря 2021 года.

Гороскоп на эту неделю. Фото: Pixabay.com

Рассел Грант поделился вашим гороскопом на предстоящую неделю. Чего следует ожидать, пишет express.co.uk.

Овен

Вам нужно сделать кое-что важное. У вас нет времени ждать поддержки, на которую вы надеетесь. У других есть другие дела, так что просто продолжайте. Придерживайтесь собственных планов и решений.

Телец

Напарник добьется чего-то удивительного. Это вдохновит вас на желание сделать аналогичные достижения самостоятельно. Если это означает прохождение курса по развитию навыков, пусть будет так. Успех придет через упорный труд и постоянные усилия.

Близнецы

На группу оказывается давление, чтобы она уложилась в срок, но для этого не хватает помощи или ресурсов. Если вы занимаетесь руководящей ролью, вашим приоритетом будет дополнительная поддержка вашего персонала. Вы сосредоточены на потребностях других людей, но как насчет вас?

Рак

Ожидается, что в течение недель, предшествующих Рождеству, рабочая нагрузка будет увеличиваться. Это, в свою очередь, может повлиять на ваше здоровье. Необходимость брать на себя больше обязанностей с небольшим выбором очень быстро истощит вашу энергию. Четверг - хороший день, чтобы подумать о том, чего вы хотите от жизни.

Лев

Вы можете задаться вопросом, как вы это делаете, и, как это часто бывает, когда амбициозная сторона вашей личности берет верх над вами, вы не остановитесь, пока не достигнете своих целей. Вам будет очень мало того, что вы охотно позволите встать у вас на пути.

Дева

Кто-то, на кого вы рассчитывали помочь, выйдет из договоренности в одиннадцатый час. Поскольку для вас важно продолжить, возможно, вам придется действовать в одиночку. Не забудьте поздравить себя, когда достигнете своих целей.

Весы

На прошлое событие или противоречие можно взглянуть с разных сторон. Поговорив с другими людьми, вы можете понять, что на вашем пути возникло недопонимание, и пора забыть об этом. Поощряйте и других прощать и забывать.

Скорпион

Всякий раз, когда вы встречаетесь с определенным человеком, кажется, что он всегда истощает вашу умственную энергию. Это заставит вас с большей неохотой, чем вы хотите признать, поддерживать с ними связи. Если вы чувствуете, что кто-то принимает вас как должное, возможно, пора разорвать отношения.

Стрелец

Вы бросились с ног. У вас мало шансов сделать то, что вы действительно хотите, пока вы не избавитесь от некоторых рабочих мест. Вы можете почувствовать себя подавленным после разговоров с коллегой по работе или соседом по дому, когда вам придется много раз все объяснять.

Козерог

Вам нравится быть организованным, и это Рождество ничем не отличается от предыдущих, когда вы очень тщательно спланировали наперед. Из-за этого рождественские покупки вряд ли сильно истощат ваши ресурсы.

Водолей

Ежегодное праздничное мероприятие будет совсем другим, чем вы ожидали. Это собрание не будет таким, как раньше. Он будет организован более тщательно. Люди будут собираться вместе, чтобы осветить ваше сообщество.

Рыбы

Волнение нарастает. Вы можете задаться вопросом: может ли драма стать лучше, чем эта? Вы можете быть удивлены тем, как идут дела, когда ничто не предсказать, но все кажется более ярким, а новые события в отношениях приносят вам новое чувство надежды.

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гороскопастрологиязнаки зодиакаРассел Грант
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