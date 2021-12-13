Заговор от падений на льду: ритуал с зимней обувью в домашних условиях

Частая смена зимних температур, часто приводит к появлению гололедицы из-за растаявшего снега и резких морозов. Это приводит к последствиям в виде аварий, травм и ушибов. Поскольку многим довольно трудно ходить по льду и не скользить. А водители могут потерять управление.
Чтобы предотвратить падение на льду, многие используют народные рецепты.
В древности часто использовали заговоры. Заговаривали дома, домашний скот, продукты, травы и даже обувь.
Ритуал, чтобы обувь не скользила.
«Служи мне, никому больше не помогай. Только меня на пути-дорожки верные направляй, не дай упасть по пути. Не скользи и легкой походкой идти вели».
Чтобы ритуал подействовал, заговоренной обувью нужно использовать как можно чаще.
Перед ритуалом, попробуйте сделать свою подошву менее скользкой, использовав клей и песок. Очистите и обезжирьте подошву своей обуви. Затем нанесите моментальный клей в виде мелкой сетки. Не давайте клею высохнуть, положите ботинки на слой речного песка, насыпанного, например, на плотную бумагу. Когда клей схватит песчинки, на подошве будет своего рода защита, и никакой лет не повредит. Но такую защиту придется обновлять раз в неделю или две.
Используйте наждачку или пилочку для ногтей.
Если у вас нет наждачной бумаги, обычно хорошо работает пилочка для ногтей или аналогичный инструмент. Используйте его точно так же, как вы использовали наждачную бумагу — протрите гладкие, плоские части вашей обуви, которые соприкасаются с полом, чтобы придать им немного текстуры.