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Заговор от падений на льду: ритуал с зимней обувью в домашних условиях

6:00:1012/13/2021,София Мальцева
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В древности часто использовали заговоры. Заговаривали дома, домашний скот, продукты, травы и даже обувь.

Чтобы ритуал подействовал, заговоренной обувью нужно использовать как можно чаще. Фото: Pixabay.com

Частая смена зимних температур, часто приводит к появлению гололедицы из-за растаявшего снега и резких морозов. Это приводит к последствиям в виде аварий, травм и ушибов. Поскольку многим довольно трудно ходить по льду и не скользить. А водители могут потерять управление.
Чтобы предотвратить падение на льду, многие используют народные рецепты.

В древности часто использовали заговоры. Заговаривали дома, домашний скот, продукты, травы и даже обувь.

Ритуал, чтобы обувь не скользила.

«Служи мне, никому больше не помогай. Только меня на пути-дорожки верные направляй, не дай упасть по пути. Не скользи и легкой походкой идти вели».

Чтобы ритуал подействовал, заговоренной обувью нужно использовать как можно чаще.

Перед ритуалом, попробуйте сделать свою подошву менее скользкой, использовав клей и песок. Очистите и обезжирьте подошву своей обуви. Затем нанесите моментальный клей в виде мелкой сетки. Не давайте клею высохнуть, положите ботинки на слой речного песка, насыпанного, например, на плотную бумагу. Когда клей схватит песчинки, на подошве будет своего рода защита, и никакой лет не повредит. Но такую защиту придется обновлять раз в неделю или две.

Используйте наждачку или пилочку для ногтей.
Если у вас нет наждачной бумаги, обычно хорошо работает пилочка для ногтей или аналогичный инструмент. Используйте его точно так же, как вы использовали наждачную бумагу — протрите гладкие, плоские части вашей обуви, которые соприкасаются с полом, чтобы придать им немного текстуры.

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