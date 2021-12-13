Новым штаммом коронавируса «омикрон» заразились полностью вакцинирование пациенты, заявили в США

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рассказали, что большинство граждан, которые заразились новым штаммом коронавируса, который называется «омикро» были вакцинированы. По данным ведомства, из 43 человек, которые заболели недугом, 34 были полностью вакцинированы. А еще 14 пациентов уже успели пройти и второй компонент вакцинации. Также по информации представителей учреждения, большая часть из пациентов перенесли заболевание достаточно легко, а симптомы были такие, как слабость, кашель, заложенность носа и усталость. А вот тошнота, рвота, одышка, диарея, потеря вкуса или запаха наблюдались реже.
Первый случай заражения новым штаммом был выявлен 11 ноября в Южной Африке. Его назвали греческой буквой «омикрон». Тогда сообщалось, что новый штамм легко переносится между организмами, однако может оставить нетронутым организм, который уже переболел другой разновидностью. Уже выявлены заразившиеся в таких странах, как Африка, Австралия, Бразилия, Индия, США, ОАЭ, Саудовская Аравия и нескольких европейских государствах. Известно, на территории России также уже обнаружены случае заражения.