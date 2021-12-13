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Депутаты Бердска выберут нового председателя Контрольно-счетной палаты 16 декабря: Что еще обсудят народные избранники, рассказываем

6:22:5712/13/2021
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Как уточнили "Курьр.Среда" в совете депутатов, нового председателя не будет. Действующего начальника контрольно-счетной палаты переизберут на новый срок. Им снова станет Елена Останина.

Елена Останина регулярно отчитывается перед депутатами. Фото: Pixabay.com

Совет депутатов Бердска соберется на четвертой сессии нового созыва в четверг, 16 декабря. Народные избранники обсудят и вынесут решение по 20 вопросам, а также слушают доклад директора отдела по делам молодежи мэрии Бердска Владислава Дубровского о реализации муниципальной программы «Молодежь города Бердска на период 2017-2021 годы».

Кроме того, депутаты обсудят бюджет Бердска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвердят прогноз социально-экономического развития города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Генерального плана Бердска, порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный план города Бердска Новосибирской области, а также составе, порядке подготовки планов реализации Генерального плана города Бердска Новосибирской области, утвердят местные нормативы градостроительного проектирования Бердска, ключевые и индикативные показатели, применяемые при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, в дорожном хозяйстве Бердска, жилищного контроля, муниципального земельного контроля в границах Бердска, лесного контроля, а также о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты Бердска.

Как уточнили "Курьр.Среда" в совете депутатов, нового председателя не будет. Действующего начальника контрольно-счетной палаты переизберут на новый срок. Им снова станет Елена Останина.

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