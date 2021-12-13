Андрей Травников продлил режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области до конца зимы 2021-2022: На Новый год закроют детские центры

В Новосибирской области собираются продлить режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. В связи с чем будет ограничена работа детских центров и комнат на новогодние праздники. А также в парикмахерские, салоны красоты и SPA-салоны теперь будут впускать только граждан, у которых есть QR-код о вакцинации от коронавируса. Такие решения были приняты на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 13 декабря 2021 года.
Глава региона Андрей Травников заявил, что подобные вопросы уже обсуждались на оперативном штабе. И заявил, что поддерживает такое предложение. Более того, он рассказал, что предлагает продлить режим повышенной готовности на весь зимний период. А новые ограничения вступят в силу 20 декабря. Также Андрей Травников поручил своему заместителю Сергею Семку, чтобы тот продумал меры поддержки в отношении тех организаций, которые будут вынуждены прекратить свою деятельность.
Также Травников сказал, что ограничения по заполняемости залов кафе, ресторанов и по расстановке столов и посадочных мест нужно отменить для тех граждан, которые имею QR-код о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенном заболевании.