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Новый штамм коронавируса «омикрон» может вытеснить «дельту», заявил вирусолог Александр Гинцбург

6:25:0512/13/2021
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Такое заявление было сделано на основе сообщений, поступающих от специалистов из Южной Африки. Также глава считает, что порядка 10 дней понадобится на то, чтобы проверить сроки эффективность вакцинации против «омикрона».

Новый штамм коронавируса может заменить дельту. Фото: Pixabay.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что «омикрон» штамм COVID-19 может вытеснить дельту. Такое предположение обосновывается сообщениям из Южной Африки о темпах распространения новой разновидности вируса. Также глава считает, что порядка 10 дней понадобится на то, чтобы проверить сроки эффективность вакцинации против «омикрона».

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирской области продлится режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Из-за таких мер будет введен режим QR-кодов в SPA-салонах и массажных кабинетах. Также QR-код о вакцинации от COVID-19 нужно будет предъявить при входе в парикмахерские и салоны красоты. Меры вступят в силу с 20 декабря 2021 года.

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здоровьекоронавирусКовидАлександр Гинцбург
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