Новый штамм коронавируса «омикрон» может вытеснить «дельту», заявил вирусолог Александр Гинцбург

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что «омикрон» штамм COVID-19 может вытеснить дельту. Такое предположение обосновывается сообщениям из Южной Африки о темпах распространения новой разновидности вируса. Также глава считает, что порядка 10 дней понадобится на то, чтобы проверить сроки эффективность вакцинации против «омикрона».
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирской области продлится режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Из-за таких мер будет введен режим QR-кодов в SPA-салонах и массажных кабинетах. Также QR-код о вакцинации от COVID-19 нужно будет предъявить при входе в парикмахерские и салоны красоты. Меры вступят в силу с 20 декабря 2021 года.