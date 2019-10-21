Шок-цена: Килограмм сыра за 3480 рублей продают в Академгородке Новосибирска

Сыр «Марго» из Швейцарии за 3480 рублей за килограмм

20 октября отправив ребенка на занятие, я приступила к выполнению плана — 10 тысяч шагов в день. Прогулявшись час, я замерла и зашла в магазин прикупить что-нибудь вкусненькое к ужину. Отправилась в отдел сыра. Здесь меня постиг настоящий шок. Сыр стоит 3480 рублей за килограмм! Видимо, чтобы впечатлительные граждане не падали в обморок от такой стоимости, цена указана за 100 граммов, хотя дешевле он от этого не становится. Справившись с шоком, спрашиваю у продавца: «Покупают ли такой дорогой сыр»? Ответ потряс меня еще больше, чем цена.

— Вы не поверите, и за 5 тысяч рублей берут, -улыбаясь ответила сотрудник сырного отдела.

Это было в Академгородке и возможно, жители Советского района могут себе позволить деликатес по заоблачной стоимости. Интересно, какую зарплату нужно получать, чтобы покупать сыр за пять тысяч или хотя бы за 3480 рублей за кило?