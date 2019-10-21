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Шок-цена: Килограмм сыра за 3480 рублей продают в Академгородке Новосибирска

12:15 21.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Как оказалось, жители региона готовы покупать сыр и за 5000 рублей. «Курьер. Среда. Бердск» запускает новую рубрику «Шок-цена!».

Шок цена: Килограмм сыра за 3480 рублей продают в Академгородке Новосибирска
Сыр «Марго» из Швейцарии за 3480 рублей за килограмм
Сюжет: Шок-цена!
Шок цена: Килограмм сыра за 3480 рублей продают в Академгородке Новосибирска

Шок-цена: Килограмм сыра за 3480 рублей продают в Академгородке Новосибирска

20 октября отправив ребенка на занятие, я приступила к выполнению плана — 10 тысяч шагов в день. Прогулявшись час, я замерла и зашла в магазин прикупить что-нибудь вкусненькое к ужину. Отправилась в отдел сыра. Здесь меня постиг настоящий шок. Сыр стоит 3480 рублей за килограмм! Видимо, чтобы впечатлительные граждане не падали в обморок от такой стоимости, цена указана за 100 граммов, хотя дешевле он от этого не становится. Справившись с шоком, спрашиваю у продавца: «Покупают ли такой дорогой сыр»? Ответ потряс меня еще больше, чем цена.

— Вы не поверите, и за 5 тысяч рублей берут, -улыбаясь ответила сотрудник сырного отдела.

Это было в Академгородке и возможно, жители Советского района могут себе позволить деликатес по заоблачной стоимости. Интересно, какую зарплату нужно получать, чтобы покупать сыр за пять тысяч или хотя бы за 3480 рублей за кило?

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От редакции

От цены какого товара вы были шокированы?

Аноним, 21 октября 2019 12:23
Чтобы покупать такой сыр, нужно сначала много учиться, а потом много работать. Чтобы быть ценным специалистом, услуги которого кто-то согласится оплачивать по соответствующей цене. Надеюсь, не нужно пояснять, что таких людей в Академгородке достаточно.

А если сидеть на попе ровно, то, конечно, на этот сыр не заработаешь.
Аноним, 21 октября 2019 13:54
Да и в Бердске такие есть. Ездим за такими покупками в Академ, благо на автомобиль тоже можем заработать.
Аноним, 21 октября 2019 12:25
Ну и что такого, вот Путин пятитысячной за мороженное рассчитывается со словами: сдачи не надо
Если у вас нет денег не значит, что их ни у кого нет. Держитесь тут, вам хорошего настроения.
Аноним, 21 октября 2019 12:46
В этой "добрыне" почти всё дорого, вот мясо краба например банка 2000р а у нас в "орбите" 600р!
Поросёнок Пётр, 21 октября 2019 12:56
Швейцарский сыр в отличии от испанского хамона, у нас пока ещё не запрещён, так, что не теряйтесь, нужно пробовать, пока не поздно, 100 грамм настоящего, нормального сыра, вполне себе можно хоть раз в жизни позволить
Этот сорт сыра был создан монахами около 800 лет назад. В документах, датируемых 1192 годом, содержится информация о том, что этот сыр принимался в качестве налога от крестьян-скотоводов и предназначался для феодальных властителей крестьянских хозяйств. Сыр также выполнял роль денежного эквивалента. Изначально он носил название Бельле, по названию монастыря, в котором был впервые приготовлен. Но затем французские солдаты, выгнавшие монахов из аббатства 200 лет назад, назвали его «тет де муан», что в переводе означает «голова монаха». Рецепт тет де муан остается традиционно неизменным на протяжении столетий. В XXI веке этот вид сыра производит меньше десяти сыроварен в области Поррантрюи.
Роман, 21 октября 2019 12:57
видимо если гулять днем то не можешь себе позволить о том что люди могут себе позволить высокие доходы. заеду куплю на пробу сыра.
Аноним, 21 октября 2019 13:52
Ну, дело-то было в воскресенье. Когда еще гулять, как не в выходные?
Аноним, 21 октября 2019 13:36
У меня зарплата 40-60 тыс (в зависимости от наличия проектов) - не такая уж заоблачная. Позволяю иногда себе такой сыр. Не именно этот, но за подобную цену. 350 рублей раз в месяц не такая уж неподъемная сумма, и 100 грамм вполне достаточно, чтобы попробовать и получить удовольствие.
Аноним, 21 октября 2019 14:10
Я вообще в этот магазин иногда забредаю именно для того, чтобы иногда себя побаловать, или устроить романтический ужин. Чаще раза в месяц такое и не требуется, если приходится считать деньги.
Аноним, 21 октября 2019 13:49
"Как оказалось, жители региона готовы покупать сыр и за 5000 рублей"
Отличная зарисовка к тебе нищеты и ухудшающейся жизни.
Вот и все, шах и мат, провокаторы :)
Аноним, 21 октября 2019 14:07
Понимаете, нищета в целом и отдельные люди, способные платить такие деньги за сыр, - это всё же из разных опер. Глупо делать выводы об уровне жизни, глядя на ценники одного магазина - по сути единственного в таком роде в целом районе.
Аноним, 21 октября 2019 14:25
а уменьшение количества бомжей и голодных - это тоже вам не показатель? В каких сказках вы живете?
Сейчас если появляется кто-то реально голодный - это событие на всю страну (точнее на мир - СМИ западные сразу подхватывают).
Вот вам и все показатели.
Аноним, 21 октября 2019 14:03
НВР:
Я за свою жизнь сменила три квартиры, но меня по прежнему шокируют цены на них. У нас с мужем зарплаты выше средней, но было очень сложно. Никак не могу взять в толк, как же решают свой жилищный вопрос те, у кого зарплата ниже средней по региону.
Егор, 21 октября 2019 14:20
Ахахахах,комментарии доставляют.все начали меряться)))я могу-и я могу-и я могу))) тренд сегодняшнего-не выглядеть как нищий

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