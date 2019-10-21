Шок-цена: Килограмм сыра за 3480 рублей продают в Академгородке Новосибирска

20 октября отправив ребенка на занятие, я приступила к выполнению плана — 10 тысяч шагов в день. Прогулявшись час, я замерла и зашла в магазин прикупить что-нибудь вкусненькое к ужину. Отправилась в отдел сыра. Здесь меня постиг настоящий шок. Сыр стоит 3480 рублей за килограмм! Видимо, чтобы впечатлительные граждане не падали в обморок от такой стоимости, цена указана за 100 граммов, хотя дешевле он от этого не становится. Справившись с шоком, спрашиваю у продавца: «Покупают ли такой дорогой сыр»? Ответ потряс меня еще больше, чем цена.
— Вы не поверите, и за 5 тысяч рублей берут, -улыбаясь ответила сотрудник сырного отдела.
Это было в Академгородке и возможно, жители Советского района могут себе позволить деликатес по заоблачной стоимости. Интересно, какую зарплату нужно получать, чтобы покупать сыр за пять тысяч или хотя бы за 3480 рублей за кило?
А если сидеть на попе ровно, то, конечно, на этот сыр не заработаешь.
Если у вас нет денег не значит, что их ни у кого нет. Держитесь тут, вам хорошего настроения.
Этот сорт сыра был создан монахами около 800 лет назад. В документах, датируемых 1192 годом, содержится информация о том, что этот сыр принимался в качестве налога от крестьян-скотоводов и предназначался для феодальных властителей крестьянских хозяйств. Сыр также выполнял роль денежного эквивалента. Изначально он носил название Бельле, по названию монастыря, в котором был впервые приготовлен. Но затем французские солдаты, выгнавшие монахов из аббатства 200 лет назад, назвали его «тет де муан», что в переводе означает «голова монаха». Рецепт тет де муан остается традиционно неизменным на протяжении столетий. В XXI веке этот вид сыра производит меньше десяти сыроварен в области Поррантрюи.
Отличная зарисовка к тебе нищеты и ухудшающейся жизни.
Вот и все, шах и мат, провокаторы :)
Сейчас если появляется кто-то реально голодный - это событие на всю страну (точнее на мир - СМИ западные сразу подхватывают).
Вот вам и все показатели.
Я за свою жизнь сменила три квартиры, но меня по прежнему шокируют цены на них. У нас с мужем зарплаты выше средней, но было очень сложно. Никак не могу взять в толк, как же решают свой жилищный вопрос те, у кого зарплата ниже средней по региону.