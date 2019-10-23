Ремонт не светит: Запрещено тратить федеральные деньги на дорогу по ул. Первомайской в Бердске

Земля под дорожным полотном находится в частной собственности. Муниципалитет пытается забрать участки — пока безуспешно. Ремонтировать важную дорогу будут картами. Если проезжая часть войдет в госпрограмму, то лишится парковок.

Начальник УЖКХ Максим Совбанов и вице-мэр Владимир Захаров провели общественное обсуждение транспортной инфраструктуры Бердска

На общественных обсуждениях транспортной инфраструктуры Бердска в рамках Новосибирской агломерации 22 октября одной из проблемных назвали дорогу по ул. Первомайской. Вопрос о необходимости ремонта проезжей части на Первомайской и Комсомольской поставил депутат Сергей Онищенко, чей избирательный округ распространяется на эти улицы. Как выяснилось, дорога на ул. Первомайской не может попасть в госпрограммы, поскольку ее большая часть находится в частной собственности. Финансирование реконструкции участков, не относящихся к муниципальной собственности, невозможно.

Это еще раз подтвердил руководитель бердского управления ЖКХ Максим Совбанов:

— У нас есть небольшие провалы в плане земельных моментов, в части планировки участков под дорогами, которые надо приводить в соответствие. Сейчас этим вплотную занимаемся. Это не только ул. Первомайская — везде. Должен быть объект — дорога, земля должным образом оформлена, тогда начинаются проектные работы. В плоть до того, что сейчас требуются гидрометеорологические исследования. Это тоже вкладывают в проект. Это тяжелая работа, которая занимает время от полугода до года. Проект планировки подразумевает не только дорогу. Мы немножко подотстали, но пытаемся нагонять.

Торговая дорога без парковок?

На ул. Комсомольской, по словам Совбанова, есть один проблемный участок — от ул. Лелюха до Первомайской в районе центрального рынка. Если ремонтировать это расстояние по программе «Безопасные и качественные дороги», то придется закрыть все парковки. Поэтому УЖКХ разрабатывает проект поддержания нормального состояния дорожного полотна в рамках текущего содержания дорог.

Депутат Онищенко настаивал на том, что все силы нужно бросить на ул. Первомайскую, которая, по его оценке, является главными воротами в городе. Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров согласен с метафорой. Но при этом озвучил трудности.

— Земельные участки находятся в частной собственности. Попытки переговоров с собственниками в основном упираются в финансирование. Ищем варианты. Давайте уберем на Первомайской парковку со стороны «Жили-Были» («Вилка-Ложка» — прим. ред.). А она будет под угрозой. Магазин «Сантимо» тоже с парковкой. Там нет места. Можно сделать эту улицу не торговой, как сейчас, — пояснил Захаров, указав Онищенко на то, что он вступает в дискуссию, которая не соответствует формату общественного обсуждения. — Сергей Александрович, вы заявили улицу Первомайскую, мы ее приняли. Дальше вопрос техники, чтобы всем было хорошо — и торговля осталась, и дорога была сделана.

Сейчас земельный комитет «рисует схему» с указанием того, кто является собственником конкретного земельного участка на Первомайской. Но даже при этом, по мнению депутата горсовета Владимира Голубева, город в обозримом будущем не войдет с этой улицей по программе «Безопасные и качественные дороги».

— Потому что при действующих нормах там дороги вообще не должно быть. Точнее она может быть, но только односторонняя и без парковок, — высказался Голубев.

Владимир Захаров напомнил новые нормы организации дорожного движения, предполагающие отсутствие парковок в радиусе 50 метров от светофоров. А на ул. Первомайской их несколько, начиная от трассы Р-256.

Карточный ремонт

Максим Совбанов еще раз акцентировал: в рамках программы БКД, где идет федеральное и областное финансирование, Бердск не сможет отремонтировать проезжую часть на Первомайской. А значит, нужно искать деньги в местном бюджете. Собственно, так дорогу ремонтировали до сих пор. И вполне неплохо — дорога относительно ровная, оценил Совбанов. Хотя на этот тратят «серьезные суммы».

— Мы сейчас прорабатываем вопрос текущего, то есть ямочного ремонта большими картами. Он себя оправдал. Будем вытягивать эту дорогу и на следующий год таким образом. Текущий ремонт происходит только за счет местного бюджета. И мы обязаны по закону содержать то, что нам принадлежит, — аргументировал Захаров.

По словам Совбанова, пока «все закольцевалось» на приведении в соответствие земли под дорогой. После этого «будет другой разговор».

Как пояснила главный специалист отдела развития ЖКХ Елена Гинсман, ул. Первомайская может появиться в планах ремонта на определенных условиях:

— Если проблемы с земельными участками будут решены. В программу добавить можно. Эта улица находится в списке дорог агломерации. Мы можем заменять любую из дорог на ту, которая есть в этом списке. Процедура известная: общественные обсуждения, проектные работы…

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горожане называют главной дорожной проблемой Бердска улицу Первомайскую.

Депутаты Онищенко, Голубев и Гоголь задавали вопросы на совещании по транспортной инфраструктуре Бердска

Автор видео Анастасия Солодкова

