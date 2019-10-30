Снесет городскую баню за 600 тыс. рублей власть Бердска

Для этого чиновники вносят изменения в бюджет города на 2019 год.

Новая баня появится в Бердске в 2020 году

О необходимости внесения изменений в бюджет города на 2019 год рассказал депутатам профильного комитета по промышленности и предпринимательству начфин мэрии Бердска Евгений Шмендель вчера, 29 октября.

В числе вопросов — снос бани в Бердске.

-Предлагается увеличение расходов на организацию сноса нежилого здания «Баня №1» расположенного по адресу: Комсомольская,1 в сумме 600 тысяч рублей, — заключил начфин горадминистрации.

Профильный комитет положительно принял предложение, тем самым вынес вопрос на повестку 32-1 сессии совета депутатов Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 13 сентября, и. о. мэра Бердска Владимир Захаров подписал постановление о сносе бани №1. Как выяснилось, еще в январе 2019 года здание старейшей в городе общественной бани признали аварийным.

Для таких выводов достаточно было визуального осмотра здания, расположенного по адресу: ул. Комсомольская,1. Тем не менее, в основу решения о сносе легли заключения по результатам обследования и экспертной оценки технического состояния строительных конструкций нежилого здания.

Снос бани площадью 227,5 кв. метра поручили бердскому управлению капитального строительства. УКС должен до 16 декабря 2019 года ликвидировать ветхое строение и до Нового года предоставить акт о сносе в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации. После этого здание снимут с кадастрового учета и прекратится право собственности на баню за Бердском.

Еще в сентябре управление финансов обязали выделить деньги на снос старой бани «в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2019 год».

А уже в 2020 году город собирается построить новую общественную баню на месте бывшего «цыганского» барака — на земельном участке в районе дома № 8 по ул. Суворова. Сейчас УКС Бердска разрабатывает проектно-сметную документацию. Здание останется муниципальным и будет построено на местные деньги. Но по завершению строительства в 2020 году, новую баню сдадут в аренду.