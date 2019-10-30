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Острые форсунки фонтана грозят порезать детей в городском парке Бердска

17:00 30.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В целях безопасности необходимо установить решетку. От несчастного случая огораживают только предупреждающие таблички.

Острые форсунки фонтана грозят порезать детей в городском парке Бердска
Рядом с фонтаном любят гулять дети

Об острые форсунки могут пораниться дети, случайно упавшие в фонтан в городском парке Бердска. Об этом на комитете по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству сообщили начальник отдела культуры Оксана Мокриенко и директор Городского центра культуры и досуга Елена Исламова.

— Есть проблема, о которой все умалчивают, но это до поры до времени. С 2015 года я писала кучу писем о том, что в фонтане должна быть решетка. Потому что форсунки в фонтане острые. И дети заходят в фонтан. Мы писали таблички, что-то делали. Но, поверх фонтана должна быть приварена определенная решетка, которая не даст упасть ребенку, если он сорвется с края, — акцентировала Мокриенко.

Вопрос серьезный, но проблема решаемая, и не дай бог, действительно кто-то поранится, отметил депутат Алексей Шаталов.

У городского фонтана не так уж мало проблем. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году в горпарке не будет работать зимний вариант фонтана — вышли из строя светодиоды. А также два насоса из-за отсутствия фильтрации воды. Для устранения недостатков требуются средства, только для покупки светодиодов 270 тыс. рублей, а их в бюджете нет.

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От редакции

Ваши дети заходили в фонтан?

Аноним, 30 октября 2019 19:53
Еще надо тысяч 300....
аноним, 30 октября 2019 20:09
Это что за сооружение,что столько с ним проблем? Кто автор?,,Героя'' огласите!Почему народ не знает фамилии этих людей? или стыдно?

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