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Клумбы, фонтан, WI-FI: 2,1 млн рублей потратили на городской парка в Бердске

15:45 31.10.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Перенос реконструкции сорвал некоторые планы: установку декоративного освещения клумб, беседок, приобретение садовой техники.

Клумбы, фонтан, WI FI: 2,1 млн рублей потратили на городской парка в Бердске
Круглый год городской парк гостеприимно встречает посетителей

О деятельности и развитии городского парка говорили на депутатском комитете ЖКХ, транспорта, городского хозяйства и благоустройства в конце октября в Бердске.

По словам директора Городского центра культуры и досуга Елены Исламовой, в этом году на выполнение плана мероприятий городского парка культуры и отдыха наложились объективные особенности. Были запланированы некоторые мероприятия, которые должны были пройти после глобальной реконструкции парка. Предполагались декоративное освещение клумб, информированность посетителей, установка малых архитектурных форм, например, беседки, приобретение садового измельчителя веток. Но реконструкция не прошла ни в 2018, ни в 2019 годах, подчеркнула Елена Ивановна.

Между тем, городской парк работал и развивался. На нужды было потрачено почти 1 млн 200 тыс. рублей заработанных парком, 925 тыс. рублей выделенных из бюджета.

Елена Исламова сообщила народным избранникам, на что были потрачены деньги.

Городской парк провел ежегодную дератизацию от клещей. Определенных средств стоил уход за зелеными насаждениями: подрезка, подкормка, полив. Часть денег ушла на приобретение цветочной рассады, скос травы, посадку деревьев. Были расходы и на топливо для заправки триммеров и воздуходувного устройства, подаренного предпринимателями. Был проложен новый водопровод — для этого приобрели несколько метров пластиковой трубы и проложили ее до клумб. Разбивали новые клумбы и занимались проведением парковых мероприятий.

— Из больших дел мы сделали обследование танцплощадки и туалета. Получили заключение о невозможной дальнейшей эксплуатации туалета и закрытых помещений танцплощадки, — отметила Исламова.

Зимой в парке проводилась механизированная уборка снега. Был заключен договор на охрану парка с охранным предприятием. Договор на обслуживание фонтана обошелся в 390 тыс. рублей. В этом году в городской парк провели WI-FI.

— Деревья подросли, клумбы цвели и поливались, газоны стриглись, мероприятия проводились. Парк весь летний период благоухал, работал, звенел детскими голосами. В целом нам удалось обеспечить безопасность для жизни и здоровья посетителей, разнообразие аттракционов и досуг для различных групп населения, должный уход за зелеными насаждениями. Теперь с нетерпением ждем денег, которые помогли бы нам провести реконструкцию по проекту «Комфортная городская среда», — акцентировала Исламова.

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