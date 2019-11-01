Восстановит асфальт возле лицея №6 после аварии летом 2020 года КБУ Бердска

В течение трех-пяти дней ямы утрамбуют и ощебенят дорогу. До конца благоустроят территорию только в следующем году.

КБУ проводил ремонт участка тепловой сети

Зарывают ямы рядом с лицеем №6 в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», опасные для детей ямы выкопали возле лицея №6 в Бердске.

— Может, мэрия сможет объяснить, почему вырыты и стоят не зарытыми ямы возле лицея 6. Желательно привести ссылку на регламент или закон, где прописано, что ямы должны стоять в течение такого срока, пока будут закопаны, — в рубрику «Сообщи свои новости» написал Горький.

Как пояснили в КБУ, авария на данном участке только устранена. Если произойдет окончательное переключение, то уже сегодня, 31 октября, будет произведена обратная засыпка. Далее пройдет трамбование и щебенение аварийного участка.

Через пресс-центр мэрии Бердска КБУ дал официальный ответ на обращение бердчанина.

— В связи с большим физическим износом трубопроводов от длительного срока эксплуатации и многочисленными дефектами, производился ремонт участка тепловой сети в районе МКД по ул.Горького, 5.

Произведена замена трубопровода холодного водоснабжения, замена трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Из-за аварийных ситуаций все работы по благоустройству были задержаны. На сегодняшний день, 31 октября, производят обратную засыпку и завоз грунта. Далее планировка и ощебенение дороги. На все эти работы потребуется три-пять дней. Благоустройство асфальтового покрытия запланировано на лето 2020 года, сообщили в КБУ.