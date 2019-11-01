Полиция ищет автора жуткого рисунка на фасаде 5-этажки возле детского сада в центре Бердска

Картинка исчезла за пару часов после публикации «Курьер. Среда. Бердск»

Закрасили странный рисунок на стене доме №37 по ул. Ленина в Бердске напротив детского сада «Родничок» сразу же после публикации «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 1 ноября. О неоднозначном рисунке, напомним, редакции сообщал читатель «Курьер. Среда. Бердск Артем.

— Увидел на торце дома неоднозначный рисунок. Он создан по трафарету. Это нормально вообще? — написал бердчанин.

Стоит отметить, что вдоль этого дома проходит большое количество людей: кто в детские сады, кто в школы, а кто в магазины. Ведь многоэтажный дом расположен в самом центре Бердска.

Многие жители 5-этажки в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отмечали, что не в курсе, когда появился рисунок на торце дома.

Вице-мэр Бердска по социальной политике сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что власть города всегда реагирует на нецензурные надписи и рисунки, оставленные на стенах жилых домов и зданий.

— Конечно мы контролируем и реагируем на такие сообщения. Когда на стенах здания появлялись объявления о торговле запрещенными веществами, специалисты отдела молодежи ходили и закрашивали их. Такого в нашей практике рисунка еще не было. Сейчас это общедомовое имущество. Заботу о фасадах дома должны проявлять управляющие компании. Если они такое у себя увидели, во-первых — должны закрасить. Во-вторых обратиться в правоохранительные органы с сообщением, что наносится ущерб имуществу. Специалисты полиции определят степень социальной опасности этих надписей и рисунков, — рассказал Сергей Носов сегодня, 1 ноября.

Заместитель директора управляющей компании «ЖЭУ Вымпел» Николай Писарев сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в диспетчерскую УК не поступали сведения о страшном рисунке. Для того, чтобы эту надпись закрасить, возможно, потребуется время, сообщил замдиректора «ЖЭУ Вымпел» сегодня, 1 октября.

— На каждом доме рисуют нецензурные рисунки. Нужно купить краску. Забелим, закрасим. Сейчас посмотрим, что там нарисовано и решим вопрос, — заверил Николай Писарев.

А тем времени в Главном управлении МВД по Новосибирской области уже в курсе о произведении неизвестного на доме №37 по ул. Ленина.

— Информации, полученная из средств массовой информации, передана в отдел МВД по городу Бердска. По данному факту инициирована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Все мероприятия будут проведены в полном объеме, — сообщили «Курьер. Среда Бердск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.