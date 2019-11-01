01.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Закрасили жуткие картинки на фасаде дома возле детсада за пару часов в центре Бердска

16:17 01.11.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Странный рисунок исчез с дома № 37 по ул. Ленина сразу после публикации «Курьер. Среда. Бердск».

Закрасили жуткие картинки на фасаде дома возле детсада за пару часов в центре Бердска
Картинка исчезла за пару часов после публикации «Курьер. Среда. Бердск»

Закрасили странный рисунок на стене доме №37 по ул. Ленина в Бердске напротив детского сада «Родничок» сразу же после публикации «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 1 ноября. О неоднозначном рисунке, напомним, редакции сообщал читатель «Курьер. Среда. Бердск Артем.

— Увидел на торце дома неоднозначный рисунок. Он создан по трафарету. Это нормально вообще? — написал бердчанин.
Стоит отметить, что вдоль этого дома проходит большое количество людей: кто в детские сады, кто в школы, а кто в магазины. Ведь многоэтажный дом расположен в самом центре Бердска.

Многие жители 5-этажки в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отмечали, что не в курсе, когда появился рисунок на торце дома.

Редакция «Курьер. среда. Бердск» удаляет странные картинки с прошлой публикации.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Быстро среагировали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПосле фекального потопа дезинфицировали и засыплют свежей землей лес в Бердске 1
17:45 01-11-2019
После фекального потопа дезинфицировали и засыплют свежей землей лес в Бердске
Видео скандала актрисы Лидии Вележевой с полицейскими на борту самолета «Москва — Тель-Авив» выложили в сеть
17:45 01-11-2019
Видео скандала актрисы Лидии Вележевой с полицейскими на борту самолета «Москва — Тель-Авив» выложили в сеть
БердскЛюди безбожно пьют: Генетическую предрасположенность к алкоголизму имеют дети пьющих родителей
17:42 01-11-2019
Люди безбожно пьют: Генетическую предрасположенность к алкоголизму имеют дети пьющих родителей
БердскВетер оборвал провода: в кромешной тьме забирала ребенка из садика мама в Бердске
17:30 01-11-2019
Ветер оборвал провода: в кромешной тьме забирала ребенка из садика мама в Бердске
Электрический гаджет для борьбы с депрессией продают в Великобритании
17:20 01-11-2019
Электрический гаджет для борьбы с депрессией продают в Великобритании
БердскПопали на видео буйные и пьяные подростки с отверткой из электрички Новосибирск-Бердск. Пассажиры их опознали
17:17 01-11-2019
Попали на видео буйные и пьяные подростки с отверткой из электрички Новосибирск-Бердск. Пассажиры их опознали
Техошибка Минздрава: не сокращалось число врачей, а на 85 увеличилось в Новосибирской области
17:15 01-11-2019
Техошибка Минздрава: не сокращалось число врачей, а на 85 увеличилось в Новосибирской области
БердскПоэтесса Тамара Хохлова: Если надо подраться - подеритесь!
17:10 01-11-2019
Поэтесса Тамара Хохлова: Если надо подраться - подеритесь!
Избивавший детей учитель ОБЖ собирается судиться со школой
17:02 01-11-2019
Избивавший детей учитель ОБЖ собирается судиться со школой
БердскФотомарафон «Моя мама» стартует на "Курьер.Среда.Бердск"
17:00 01-11-2019
Фотомарафон «Моя мама» стартует на