Закрасили жуткие картинки на фасаде дома возле детсада за пару часов в центре Бердска

Картинка исчезла за пару часов после публикации «Курьер. Среда. Бердск»

Закрасили странный рисунок на стене доме №37 по ул. Ленина в Бердске напротив детского сада «Родничок» сразу же после публикации «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 1 ноября. О неоднозначном рисунке, напомним, редакции сообщал читатель «Курьер. Среда. Бердск Артем.

— Увидел на торце дома неоднозначный рисунок. Он создан по трафарету. Это нормально вообще? — написал бердчанин.

Стоит отметить, что вдоль этого дома проходит большое количество людей: кто в детские сады, кто в школы, а кто в магазины. Ведь многоэтажный дом расположен в самом центре Бердска.

Многие жители 5-этажки в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отмечали, что не в курсе, когда появился рисунок на торце дома.

Редакция «Курьер. среда. Бердск» удаляет странные картинки с прошлой публикации.