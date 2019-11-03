Никого не оболгал при пытках: с ярлыком «агента» расстреляли в 1937 году священника Николая Ермолова в Новосибирске

В церковно-историческом музее в микрорайоне Ложок Искитима хранятся десятки экспонатов. Один из них особенный — вещи и документы священника Николая Ермолова, который выдержал все издевательства. Родственники репрессированного живут в Бердске.

Николай Ермолов выдержал все пытки, но погиб, по рассказу внуков из Бердска

Никого не предал во время долгих издевательств священник Николай Ермолов. Его гнали пешком из Ордынского села в Новосибирск. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали его внуки из Бердска 31 октября. Они предоставили личные вещи и документы своего дедушки в церковно-исторических Храме в честь Новомучеников и Исповедников земли Русской в микрорайоне Ложок Искитима. Основатель музея протоиерей Игорь Затолокин, назвал эти экспонаты особенными во время экскурсии для «Курьер. Среда. Бердск».

— Особенным можно назвать экспонаты в память о новомученике Николае Ермолове. Несмотря на мучения, он умер, так и не назвав ни одного имени, — рассказал Игорь Затолокин.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» морили голодом и выпускали на комара репрессированных в лагере ГУЛАГа в Искитиме. Отец Игорь рассказывал, что заключенным приходилось работать, как раб и жить, как скотина.

Николай Ермолов в истории 20 века

В 1920 году с наступлением «красных» тысячи людей хлынули на территорию западной Сибири в Новониколаевск, на Алтай. Среди них бежал от гражданской войны и священник Николай Ермолов. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Игорь Затолокин (не только протоиерей, но и историк), его по распределению отправили служить в село Дорогино Тогучинского района. Здесь Николай Алексеевич четыре года работал в храме. Потом он был переведен в село Ордынское, где служил в храме святителя Николая до 1937 года.

— Примечательной была его смерть. Она была в Боге и в правде. Он, в отличие от многих людей, которые были подвержены в 30-е годы разным испытаниям и воздействию физическому, никого ни одним словом не оболгал и никого не назвал. Он жизнь свою закончил праведной кончиной, — рассказал отец Игорь.

Прямых доказательств издевательств над Николаем Ермоловым нет. Но, по словам Затолокина, методы 30-х годов выходили за рамки нормальной процессуальной системы.

— Например, человека ставили в коридоре и заставляли часами стоять. Или не давали спать. Представляете. Что такое человек без сна? Потом люди после мучений говорили что угодно и подписывали какие угодно документы. И лишь немногие могли выдержать это давление, — отмечает Игорь Затолокин.

Николая Алексеевича дважды арестовывали в 20-е годы и в 1931 году, но выпускали.

— После одного из таких арестов он приехал больной, у него атрофировался нерв лица. Он не мог улыбаться, — говорит отец Игорь.

Николай Ермолов был арестован летом 1937 года. Расстрелян спустя четыре месяца — 26 октября.

Воспоминания внуков

Внук Николая Ермолова, Евгений Ермолов, рассказал, как пешком гнали его деда из села Ордынское на пытки в Новосибирск. Там в областном КГБ он и погиб в результате допросов и расстрела. Внуки до сих пор не знают, где его могила. У Николая Алексеевича было четверо детей. Трое сыновей и одна дочка. Все они выжили, получили образование и работали на Урале.

— С Колчаком мой дед, Николай Ермолов, отступал с Урала и осел в Ордынском. Там он служил священником и смотрящим над рядом храмов и церквей. В 1937 году он был оклеветан. Ему приписали связь с подпольем, и даже агентом какой-то разведки, — рассказал Евгений Владимирович 30 октября.

Евгений Ермолов после окончания института был направлен в Бердск по распределению из города Дегтярск Свердловской области. Работал на БЭМЗе. Сейчас живет в Бердске с супругой Галиной Михайловной. Какое у него отношение к событиям тех лет, он говорит сдержанно.

— Конечно, мое отношение отрицательное к тем вещам, которые творились. Но я советский человек. Я не оправдаю никого, но хватит уже это все ворошить, — подытожил Евгений Владимирович.

Внуки Николая Ермолова предоставили в музей четыре тома энциклопедических словарей Брокгауза и Ефрона и другие книги. Соусницу из старой коллекции тех времен, бронзовый подсвечник письма, документы, воспоминания.

Какие еще есть экспонаты в музее, как он создавался и чем интересен — читайте в ближайшее время подробности о церковно-историческом музее при Храме в честь Новомучеников и Исповедников земли Русской.

Игорь Затолокин рассказал о временах репрессий и жизни Николая Ермолова.

Автор видео Алена Романцова.