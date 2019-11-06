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Отчитываться о доходах заставят пенсионеров с 2020 года в России

08:30 06.11.2019 Фото: pixabay.com
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Налоговая инспекция сможет контролировать доходы пенсионеров и в случае выявления отступлений от законодательства применять соответствующие меры.

Отчитываться о доходах заставят пенсионеров с 2020 года в России
Налоговая начнет «трясти» пенсионеров с будущего года
Сюжет: Пенсионная реформа
Отчитываться о доходах заставят пенсионеров с 2020 года в России

Отчитываться о доходах заставят пенсионеров с 2020 года в РоссииТратить пенсию на покупку жилья разрешат россиянамЕщё 54 новостей

Пристальное внимание пенсионерам планирует уделять налоговая инспекция в 2020 году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на канал «Юрист для пенсионера».

Отмечается, что с января будущего года в России вводятся несколько видов деклараций для граждан. И «особенные» декларации будут применяться в отношении пенсионеров.

Так, по сведениям источника, в 2020 году пенсионеров обяжут заполнять «краткую декларацию». В ней необходимо будет указать имущественные сведения, а также информацию о дополнительных доходах. Налоговая инспекция сможет контролировать доходы пенсионеров и в случае выявления отступлений от законодательства применять соответствующие меры.

«Кроме этого, налоговая служба сможет «трясти» с пенсионеров и наличные средства, пользуясь статистикой о процентном соотношении наличных и безналичных расчетов. Другими словами, с будущего года налоговой и вовсе развязывают руки по истребованию налогов с граждан. И это касается не только пенсионеров», – отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что российским пенсионерам начали поступать новые требования от налоговой инспекции. Как рассказывают сами пожилые граждане, представители налоговой приглашают их в учреждения для заполнения определенных бланков. Отмечается, что от пенсионеров требуют справку, которую налоговики могут раздобыть сами путем межведомственного взаимодействия с другими органами власти.

Источник: primpress.ru

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От редакции

Начнут трясти пенсионеров?

Аноним, 06 ноября 2019 08:58
Да здравствуют банковские и дисконтные именные карты!
Аноним, 06 ноября 2019 09:04
ну,правильно ...не ротенбергов всяких с сечиными трясти, а именно пенсионеров...получил пенс где то лишнюю сотню рублей кроме положенной пенсии - он преступник...
оруэлл, ты пророк...
Поросёнок Пётр, 06 ноября 2019 09:08
Мало того, что государство украло у пенсионеров 5 лет, так и после этого не оставит в покое.
Аноним, 06 ноября 2019 09:31
Только мёртвые в спину не стреляют. Надо добивать

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