Кнопка экстренного вызова в вагоне и номер 112 спасут от хулиганов в электричках до Бердска

Если сообщение о правонарушении на железной дороге придет немедленно, транспортные полицейские приедут быстро. Контролеры записывают на видео все происходящее в вагонах.

В каждом вагоне пригородной электрички, курсирующей через Бердск, есть кнопка экстренного вызова

Инцидент с бандой малолетних хулиганов в электричке «Новосибирск-Бердск» 31 октября заставило пассажиров задуматься о своей безопасности, а том, как себя вести, как вызвать правоохранителей в случае ЧП, конфликта, преступления. Руководитель сибирского управления МВД на транспорте Анна Щербакова советует связаться с машинистом электропоезда; соответствующая кнопка вызова есть в каждом вагоне. Или сообщить по экстренному телефону 112.

Машинист, почив экстренное сообщение, должен немедленно передать информацию дежурному по станции на следующей остановке. Тот в свою очередь сообщает в линейный отдел полиции. Транспортные полицейские прибывают на место происшествия и выясняют все обстоятельства, действуя по обстановке.

Машинист, при наличии в поезде сотрудников полиции, по громкой связи оповестит их о необходимости пройти в вагон из которого пришло сообщение о правонарушении. Если в поезде сотрудников полиции не оказалось, машинист связывается с ближайшим остановочным пунктом, на котором имеется пост полиции после чего оповещает пассажиров о том, на каком остановочном пункте наряд полиции прибудет в поезд.

Полицейские по-прежнему патрулируют пригородные электрички, но не на 100%.

— В зависимости от направления. Охрана порядка анализирует определяет проблемные направления, на которых совершаются правонарушения, наиболее криминальные составы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 5 ноября, Анна Щербакова.

На криминогенных направлениях работают поездные группы, которые сопровождают ход электропоезда, говорит Анна. Кроме того, транспортные полицейские привлекают Росгвардию. Частные охранные предприятия охраняют объекты инфраструктуры РЖД.

— 100% контролеров, проверяющие билеты в электропоездах, имеют видеоргестраторы в целях безопасности. По видеозаписи мы можем установить личность совершивших правонарушения, — отметила руководитель пресс-службы полицейского ведомства.

Поскольку в Сибири и Новосибирской области пассажиропоток очень большой, скучать транспортным полицейским не приходится. Злоупотребление алкоголем пассажирами — не самые редкие случаи правонарушений. А за это предусмотрена административная ответственность.

— Линейный отдел полиции, который обслуживает Бердск, находится на станции Инской. На бердском вокзале находится пункт полиции. И если о правонарушении или преступлении сообщить в нашу дежурную часть, оперативность будет максимальная, — заверила Анна Щербакова.

Несогласованность при передаче информации от машиниста электрички «Новосибирск-Бердск» вечером 31 октября дежурному по станции дала сбой. Поэтому полицейские не приехали после вызова о дебоше в вагоне и на перроне банды малолетних хулиганов с отверткой и пивом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Телефоны дежурной части управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу: 8 (383) 220-39-73, 319-46-53, 229-34-15.

Как себя вести

Если драка происходит в вагоне электрички, не вмешивайтесь и не пытайтесь разнять дерущихся, вызовите сотрудников полиции, сопровождающих поезд, через кнопку «машинист».

В случае драки на железнодорожной станции сообщите об этом в билетную кассу старшему кассиру, который вызовет полицейских.

Садитесь в освещенные вагоны, где есть другие пассажиры.

Не контактируйте с незнакомцами. Отказывайтесь составить компанию для употребления алкоголя.

Держите в зоне внимания сумки, деньги, телефоны и другие ценные вещи.

Если пассажиру требуется срочная помощь и поддержка, он может вызвать полицию и другие специальные службы самостоятельно, позвонив по единому номеру экстренных служб 112, сообщает официальный сайт МВД России.