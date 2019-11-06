06.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Кнопка экстренного вызова в вагоне и номер 112 спасут от хулиганов в электричках до Бердска

18:30 06.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Pixabay
4 1

Если сообщение о правонарушении на железной дороге придет немедленно, транспортные полицейские приедут быстро. Контролеры записывают на видео все происходящее в вагонах.

Кнопка экстренного вызова в вагоне и номер 112 спасут от хулиганов в электричках до Бердска
В каждом вагоне пригородной электрички, курсирующей через Бердск, есть кнопка экстренного вызова
Сюжет: Инструкция
Кнопка экстренного вызова в вагоне и номер 112 спасут от хулиганов в электричках до Бердска

Кнопка экстренного вызова в вагоне и номер 112 спасут от хулиганов в электричках до БердскаЭто не мой ребенок. Как оспорить отцовство?Ещё 126 новостей

Инцидент с бандой малолетних хулиганов в электричке «Новосибирск-Бердск» 31 октября заставило пассажиров задуматься о своей безопасности, а том, как себя вести, как вызвать правоохранителей в случае ЧП, конфликта, преступления. Руководитель сибирского управления МВД на транспорте Анна Щербакова советует связаться с машинистом электропоезда; соответствующая кнопка вызова есть в каждом вагоне. Или сообщить по экстренному телефону 112.

Машинист, почив экстренное сообщение, должен немедленно передать информацию дежурному по станции на следующей остановке. Тот в свою очередь сообщает в линейный отдел полиции. Транспортные полицейские прибывают на место происшествия и выясняют все обстоятельства, действуя по обстановке.

Машинист, при наличии в поезде сотрудников полиции, по громкой связи оповестит их о необходимости пройти в вагон из которого пришло сообщение о правонарушении. Если в поезде сотрудников полиции не оказалось, машинист связывается с ближайшим остановочным пунктом, на котором имеется пост полиции после чего оповещает пассажиров о том, на каком остановочном пункте наряд полиции прибудет в поезд.

Полицейские по-прежнему патрулируют пригородные электрички, но не на 100%.
— В зависимости от направления. Охрана порядка анализирует определяет проблемные направления, на которых совершаются правонарушения, наиболее криминальные составы, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 5 ноября, Анна Щербакова.

На криминогенных направлениях работают поездные группы, которые сопровождают ход электропоезда, говорит Анна. Кроме того, транспортные полицейские привлекают Росгвардию. Частные охранные предприятия охраняют объекты инфраструктуры РЖД.

— 100% контролеров, проверяющие билеты в электропоездах, имеют видеоргестраторы в целях безопасности. По видеозаписи мы можем установить личность совершивших правонарушения, — отметила руководитель пресс-службы полицейского ведомства.

Поскольку в Сибири и Новосибирской области пассажиропоток очень большой, скучать транспортным полицейским не приходится. Злоупотребление алкоголем пассажирами — не самые редкие случаи правонарушений. А за это предусмотрена административная ответственность.

— Линейный отдел полиции, который обслуживает Бердск, находится на станции Инской. На бердском вокзале находится пункт полиции. И если о правонарушении или преступлении сообщить в нашу дежурную часть, оперативность будет максимальная, — заверила Анна Щербакова.

Несогласованность при передаче информации от машиниста электрички «Новосибирск-Бердск» вечером 31 октября дежурному по станции дала сбой. Поэтому полицейские не приехали после вызова о дебоше в вагоне и на перроне банды малолетних хулиганов с отверткой и пивом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Телефоны дежурной части управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу: 8 (383) 220-39-73, 319-46-53, 229-34-15.

Как себя вести

Если драка происходит в вагоне электрички, не вмешивайтесь и не пытайтесь разнять дерущихся, вызовите сотрудников полиции, сопровождающих поезд, через кнопку «машинист».

В случае драки на железнодорожной станции сообщите об этом в билетную кассу старшему кассиру, который вызовет полицейских.

Садитесь в освещенные вагоны, где есть другие пассажиры.

Не контактируйте с незнакомцами. Отказывайтесь составить компанию для употребления алкоголя.

Держите в зоне внимания сумки, деньги, телефоны и другие ценные вещи.

Если пассажиру требуется срочная помощь и поддержка, он может вызвать полицию и другие специальные службы самостоятельно, позвонив по единому номеру экстренных служб 112, сообщает официальный сайт МВД России.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы видели полицейских в электричках?

Гость, 06 ноября 2019 15:10
"Если сообщение о правонарушении на железной дороге придет немедленно, транспортные полицейские приедут быстро. Контролеры записывают на видео все происходящее в вагонах." - И потом вам ТАК ЖЕ БЫСТРО расскажут, что с малолетками они ничего сделать не могут! - ???
Аноним, 06 ноября 2019 17:50
НВР:
"Вы видели полицейских в электричках?"

Бррр... Присниться же такое!
Аноним, 06 ноября 2019 19:57
НВР:
НЕТ
Аноним, 06 ноября 2019 21:24
В нашумевшем случае нажимали- и что?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин: Россия обладает уникальным оружием 1
20:44 06-11-2019
Путин: Россия обладает уникальным оружием
41 год стажа: 98 619 рублей - средняя пенсия Французского пенсионера 6
20:10 06-11-2019
41 год стажа: 98 619 рублей - средняя пенсия Французского пенсионера
БердскОтопление и горячую воду отключат 7 ноября в центре Бердска 2
20:05 06-11-2019
Отопление и горячую воду отключат 7 ноября в центре Бердска
Мальчики избивали и прыгали по девочке в детсаду Ярославля. Воспитателя уволили
19:58 06-11-2019
Мальчики избивали и прыгали по девочке в детсаду Ярославля. Воспитателя уволили
Сгорел 13-летний подросток в курятнике рядом с котлом с едой для собак
19:36 06-11-2019
Сгорел 13-летний подросток в курятнике рядом с котлом с едой для собак
БердскКнопка экстренного вызова в вагоне и номер 112 спасут от хулиганов в электричках до Бердска 4
18:30 06-11-2019
Кнопка экстренного вызова в вагоне и номер 112 спасут от хулиганов в электричках до Бердска
После скандала с тендером по утилизации портретов Медведева чиновника Ямала уволили 2
18:06 06-11-2019
После скандала с тендером по утилизации портретов Медведева чиновника Ямала уволили
БердскЯсли рядом с открывшимся детсадом построят в 2020 году в Южном микрорайоне Бердска 2
18:00 06-11-2019
Ясли рядом с открывшимся детсадом построят в 2020 году в Южном микрорайоне Бердска
БердскСдам комнату под офис в по ул.Ленина, 33 в Бердске
17:46 06-11-2019
Сдам комнату под офис в по ул.Ленина, 33 в Бердске
Заставят платить алименты матерям-одиночкам отцов детей в России 1
17:45 06-11-2019
Заставят платить алименты матерям-одиночкам отцов детей в России