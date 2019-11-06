В Ярославле уволили воспитательницу детского сада, где дети избили девочку. Об этом сообщила журналистам директор городского департамента образования Елена Иванова, пишет РИА Новости.
«В настоящее время воспитатель в детском саду не работает, трудовой договор расторгнут», — сказала она, отметив, что результаты проверки, проведенной в саду, направят в компетентные органы.
На прошлой неделе в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, снятое в детском саду № 236. На кадрах видно, как дети во время прогулки избивают лежащую на земле девочку — прыгают на нее, бьют, пинают. Воспитательница вмешалась в ситуацию только спустя три минуты.
Мальчики избивали и прыгали по девочке в детсаду Ярославля. Воспитателя уволили
На кадрах видео видно, как дети во время прогулки избивают лежащую на земле девочку — прыгают на нее, бьют, пинают. Воспитательница вмешалась в ситуацию только спустя три минуты.
В Ярославле уволили воспитательницу детского сада, где дети избили девочку. Об этом сообщила журналистам директор городского департамента образования Елена Иванова, пишет РИА Новости.
От редакции
Почему ждала три минуты?