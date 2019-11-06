На кадрах видео видно, как дети во время прогулки избивают лежащую на земле девочку — прыгают на нее, бьют, пинают. Воспитательница вмешалась в ситуацию только спустя три минуты.

Мальчики избивали и прыгали по девочке в детсаду Ярославля. Воспитателя уволили

В Ярославле уволили воспитательницу детского сада, где дети избили девочку. Об этом сообщила журналистам директор городского департамента образования Елена Иванова, пишет РИА Новости.

«В настоящее время воспитатель в детском саду не работает, трудовой договор расторгнут», — сказала она, отметив, что результаты проверки, проведенной в саду, направят в компетентные органы.

На прошлой неделе в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, снятое в детском саду № 236. На кадрах видно, как дети во время прогулки избивают лежащую на земле девочку — прыгают на нее, бьют, пинают. Воспитательница вмешалась в ситуацию только спустя три минуты.



Следственные органы, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области проводят в детском саду проверки. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».