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Прорвало: После замены трубы тепло дадут в 8 домов, школы, СК и швейную фабрику Бердска

11:11 07.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Без отопления и горячей воды остались жилые дома и учреждения на 16-м квартале. КБУ со вчерашнего дня устраняет дефект на теплосетях. Комфорт обещают вернуть 7 ноября.

Прорвало: После замены трубы тепло дадут в 8 домов, школы, СК и швейную фабрику Бердска
КБУ одновременно чинит трубы в разных местах Бердска

Сегодня, 7 ноября, коммунальщики пообещали запустить отопление и дать горячую воду на 16-м квартале. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в четверг утром тепло отключили из-за дефекта на трубе в 8 домах на улицах Герцена, Островского и К. Маркса, а также в лицее №7, частной школе «Экология и диалектика», в зданиях, которые занимает бердский отдел Следственного комитета и бывшей швейной фабрики. Прорвало теплосеть.

По словам замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, устранять дефект на внутриквартальном трубопроводе еще накануне, 6 ноября.

— Прорвало систему отопления на ул. Герцена в районе швейной фабрики. Заменили порядка 5 метров трубы. Начали еще вчера. Сегодня отопление уже пойдет, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» утром 7 ноября Алексеенко.

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От редакции

Трубы - ни к черту?

Аноним, 07 ноября 2019 11:24
НВР:
Трубы как и везде в России. Дело не в трубах.
Руководители в течении последних 10-ти лет в МУП КБУ - ни к черту.

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