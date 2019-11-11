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Убивали тишиной в изоляторе каторжного лагеря ГУЛАГа в Искитиме

14:15 11.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Лагеря времен репрессий прославились своей жестокостью. В наказание ссыльного изолировали в камере и садили на жердочку. В музее при искитимском храме Новомучеников и Исповедников земли Русской полностью воссоздали изолятор того периода.

Убивали тишиной в изоляторе каторжного лагеря ГУЛАГа в Искитиме
Изолятор ГУЛАГа в церковно-историческом музее Искитима воссоздан до мелочей

Звенящая тишина и холод, проникающий под кожу — когда заходишь в изолятор ГУЛАГа становится не по себе. Оглядываешься вокруг и пугаешься — видишь сгорбленного человека в одежде заключенного. Но это лишь манекен. А жуткая тёмная камера — воссозданный до мелочей прообраз камеры изолятора Искитимского штрафного лагеря.

Тысячи человек попали под гнет в годы репрессий 20-х, 30-х годов. Одних расстреливали, других отправляли на мучения и долгую смерть в лагеря. Именно таким местом был Искитимский лагерь. Изолятор был одним из самых тяжелых наказаний за плохую работу или непослушание. При храме Новомучеников и Исповедников земли Русской в Искитиме протоиерей, историк Игорь Затолокин основал церковно-историческом музей. Здесь можно узнать историю тех времен из воспоминаний очевидцев. Увидеть фотографии и вещи тех лет. И побывать в одиночестве в стенах холодного и жуткого изолятора. Во время экскурсии для «Курьер.Среда.Бердск» 29 октября отец Игорь рассказал, что так эта камера была самым тяжелым испытанием для каторжан. Ведь человека лишали главного — общения.

— Изолятор — это было в первую очередь психологическое давление, — подчеркивает Затолокин.

Лагерь существовал с 1929 по 1956 год. Он не всегда был штрафным, сначала это была колония. В 1935 году его сделали штрафным и отправляли туда политических заключенных (осужденные по ст. 58). Особо тяжелое положение было у женщин — на месте Искитимского лагеря была и женская зона.

«Курьер. Среда. Бердск» писал, какие еще жесткие наказания существовали в лагерях ГУЛАГа: заключенных выпускали на комара, садили на жердочку, сокращали паек. В заключении люди гибли из-за тяжелого труда, а главное – из-за отсутствия медицинской помощи. До карьера шли километры, и если получали травму, помощи не было.

— Гибли зачастую молодые горячие, которые хотели что-то доказать, — отмечает отец Игорь.

В лагере одновременно могли находиться 2000 тыс. человек. Из них в месяц умирали от 6 до 16%.

Все делалось вручную. Только в 40-е годы построили небольшое ответвление к железной дороге, и загружали небольшие вагонетки. Нужно было в руду установить кайло или стержень и по нему ударяли молотом. Делали большие дыры. Потом приходили вольно-наёмные и складывали туда взрывчатку.

— Хотелось бы, чтобы события этих лет никогда не повторились, — подчеркнул Затолокин «Курьер. Среда. Бердск».

При этом отец Игорь отмечает, что смерть человека не была целью лагерей. Это была в первую очередь система строительства в Советском союзе. Люди находились в них год-два, а затем им сокращали срок. Потому что не все выносили тяжелые условия и многие умирали, не дождавшись освобождения.

Была и стимуляция труда. По лагерю всели мотивирующие плакаты. На них были написаны подбадривающие слова. Например: «Хороший труд — дорога домой». Подобные плакаты висят и сейчас в церковно-историческом музее при храме Новомучеников и Исповедников земли Русской. Здесь есть вещи, кресты и воспоминания заключенных тех времен. Как люди проводили годы в кандалах, читайте в ближайшие дни полный материал и церковно-историческом музее Искитима.

Автор видео Алена Романцова.

Убивали тишиной в изоляторе каторжного лагеря ГУЛАГа в Искитиме
Убивали тишиной в изоляторе каторжного лагеря ГУЛАГа в Искитиме
Убивали тишиной в изоляторе каторжного лагеря ГУЛАГа в Искитиме
Убивали тишиной в изоляторе каторжного лагеря ГУЛАГа в Искитиме
Убивали тишиной в изоляторе каторжного лагеря ГУЛАГа в Искитиме
Убивали тишиной в изоляторе каторжного лагеря ГУЛАГа в Искитиме
Убивали тишиной в изоляторе каторжного лагеря ГУЛАГа в Искитиме
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