Обвалилось на 1 метр за неделю побережье Обского моря в Бердске

Горожанам страшно прогуливаться по знакомым и любимым тропкам на побережье. Бердск стремительно уходит под воду, теряя свою территорию. 5 млн рублей на берегоукрепление пообещала региональная власть.

Берега рушатся в Бердске

На метр за неделю обвалилось побережье Обского моря в Бердске близ Микрорайона. Об этом в редакцию сообщили наблюдательный читатель «Курьер. Среда. Бердск».

— Мы часто с семьей прогуливаемся по это дороге. Наслаждаемся красотой Сибири. Но в последний раз — 10 ноября — нам стало страшно. Берег обвалился на метр буквально за неделю. Думаю, что эта дорога стала потенциально опасна для бердчан на автомобилях. Будьте аккуратны! — предупредила жителей Бердска Антонина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 5 миллионов рублей правительство Новосибирской области выделяет на нужды Бердска, а именно на реализацию проекта по берегоукреплению в декабре 2018 года. как отмечали депутаты Бердска, это дело «сдвинулось с мертвой точки». Ведь до этого момента региональная и местная власти лишь обсуждали возможность берегоукрепления акватории Бердска.

— Это очень важный момент для города — поступила конкретная первая сумма, а это означает, что дело начато, — делился эмоциями депутат Владимир Голубев.

Подтвердил выделение финансирования на берегоукрепление Обского водохранилища губернатор Новосибирской области Андрей Травников на рабочем совещании в бердской мэрии 7 февраля. В этот день глава региона провел весь день в Бердске с рабочим визитом.

-С этим проектом мы хотели заявиться в федеральную программу. Есть некоторая проблема — программа по водным сооружениям заканчивает свое действие в 2020 году и пока не принято решение о пролонгации новых объектов для финансирования. Но это не значит, что программа исчезнет навсегда. Подтверждаю: мы продолжаем разработку проектно-сметной документации. Нам нужно подготовить документацию, чтобы заявиться с проектом, — сообщил Андрей Травников.

Глава Бердска Евгений Шестернин отметил, что протяженность новосибирского водохранилища вдоль Бердска составляет 28 километров. На основании проведенных обследований выяснилось, что за три года Бердск теряет один километр берега. В конце октября региональная власть провела выездное совещание на акватории Бердска. В итоге чиновники договорились о финансировании денег из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации по берегоукреплению. В радиус этих работ попали 5 километров берега Обского водохранилища.

—Цена вопроса на проектные работы в пределах 5 миллионов рублей, уже есть предварительные наработки и схемы проработки данного вопроса. По предварительным данным не капитальные работы составят от 50 до 200 миллионов рублей, — резюмировал мэр Бердска.

Андрей Травников засомневался, что можно уложиться в 50 миллионов рублей, да и верность оценки реализации проекта в 200 миллионов рублей главе региона не внушила доверия, предположив, что объект более дорогостоящий.

-Подтверждаю разработку проектно-сметной документации в этом году. Поручаю с федеральными коллегами обсуждать эту проблему и продвигать ее финансирование. Искать наиболее эффективный и дешевый вариант решения проблемы, — подытожил Андрей Травников.