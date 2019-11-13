Вернуть прежний пенсионный возраст могут жителям Севера и Дальнего Востока

На Севере суровые условия, где не все могут выдержать

Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. С такой инициативой в правительство обратился глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Как он пояснил «Известиям», это обусловлено высоким оттоком жителей из северных регионов, который заметно вырос после пенсионной реформы. Предложение поддерживают и депутаты «Единой России», ведущие собственный мониторинг в этих субъектах. В кабмине к инициативе отнеслись скептически, поскольку парламентарии не указали источники финансирования своего предложения, на реализацию которого требуется 16,2 млрд рублей.

Без стимулов

Вопрос пересмотра пенсионного возраста для жителей ДФО станет основным на парламентских слушаниях «О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики», которые пройдут в нижней палате 14 ноября, сообщил «Известиям» Николай Харитонов.



— Мы считаем, что ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы. Чтобы дать возможность и мужчинам, и женщинам на пять лет раньше выходить на пенсию, — пояснил парламентарий.

Речь идет об 1,2 млн человек, для которых ежегодно необходимо будет выделять около 16,2 млрд рублей, уточнил он. Как считает депутат, это небольшие деньги в масштабах страны. В числе причин появления инициативы депутат называет низкий по сравнению со среднероссийским уровень заработной платы, невысокую покупательную способность населения и маленькую продолжительность жизни в округе. Например, на Сахалине, Чукотке и в Еврейской автономной области смертность в 1,5 раза больше средних показателей по стране.

По словам Николая Харитонова, он уже направил свое предложение в адрес правительства и даже подготовил законопроект (есть в распоряжении «Известий»), который сейчас находится на стадии обсуждения.

Коллеги парламентария, представляющие дальневосточные субъекты, его мнение разделяют. Так, депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь заявила «Известиям», что, если бы у жителей ДФО появилась такая привилегия, это, безусловно, способствовало бы снижению оттока населения.

— Когда закон принимался, мы, депутаты северных территорий, вносили поправки, чтобы сохранить прежние возрастные критерии. Однако тогда они не были поддержаны, но при принятии в заявлении от нашей фракции «Единой России» отмечалось, что партия не останавливается в отстаивании поправок о пенсионном обеспечении жителей Крайнего Севера. Сейчас прошел год, и мы изучаем правоприменительную практику и последствия, — пояснила парламентарий.

Сегодня, отметила она, наблюдается тенденция, что отъезжающие из ДФО — в основном жители трудоспособного возраста.

— То есть у них отсутствует стимул ждать пенсии. Поэтому мы сейчас в комитете продолжаем работу над тем, чтобы решить вопрос возврата прежнего пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера. По информации федерального пенсионного фонда, на эти цели потребуется более 10 млрд в год, — пояснила она.

Депутат-единоросс от Республики Бурятия Алдар Дамдинов также отметил наличие проблемы оттока населения.

— Понятно, что для изменения этой тенденции нужно создавать для людей соответствующие условия. Об этом говорилось в послании президента, а также обсуждалось на Восточном экономическом форуме. Поэтому, безусловно, предложение нужно рассматривать. Думаю, свою оценку на этот счет также должны дать и органы миграционной политики, — заявил «Известиям» парламентарий.

А вот в кабмине к предложению Николая Харитонова пока относятся скептически.

«Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, на его реализацию потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в объеме 16,2 млрд рублей. Однако в нарушение требований статьи Бюджетного кодекса РФ источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены», — говорится в заключении правительства (есть в распоряжении «Известий») за подписью зампреда кабмина, главы аппарата Константина Чуйченко. Исходя из документа, законопроект в его нынешнем виде не поддерживается.

Не только гектар

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что вопрос заслуживает глубокого и детального изучения.

— Единственный регион, где сегодня идет прирост населения, — это Якутия. Что касается других субъектов ДФО, то зачастую в них остаются те, кто вынужден, из-за отсутствия денег на переезд, — заявил «Известиям» эксперт.

Что же касается мер по привлечению в регионы новых жителей, то программа «Дальневосточный гектар» пока себя не оправдала, отметил он.

— Если мы действительно озабочены депопуляцией Дальнего Востока и Крайнего Севера, то люди, которые живут там, наверное, должны иметь какие-то преференции. Может быть, и в части возраста выхода на пенсию, — рассуждает Константин Калачев.

Эксперт убежден, что предложение должно пройти серьезную экспертную проработку. Для начала стоит выяснить, по каким причинам люди уезжают и будет ли снижение пенсионного возраста для них стимулом остаться, считает он.

Замдиректора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин, напротив, считает, что инициатива, скорее всего, поддержана не будет, так как она вызовет возмущение других субъектов.

— Если будет принято решение по Дальнему Востоку — обидятся люди, проживающие в Сибири или, например, в Мурманской области и в Норильске, — пояснил он «Известиям».

При этом эксперт согласен с тем, что помимо программы «Дальневосточный гектар» нужны новые стимулы, которые привлекали бы население на эти территории.

Источник: Известия