Хобби и увлечения учат детей быть ответственными и самостоятельными

Бердский психолог Татьяна Орлова отвечает на детские вопросы. «Почему Роза ходит в цирковую студию, а я на рисование»?

— Вопрос конечно интересный. Как будто, ребенок не принимал участия в выборе занятия. Если это действительно так, то ответ простой: «Потому что мы, родители, так решили». Это, если в семье придерживаются авторитарного стиля воспитания и мнение дочки не учитывается. Если же в семье принято прислушиваться к детям, то, вероятно, ребенок когда-то сам выбрал ходить на рисование, и при ответе на такой вопрос можно похвалить успехи и напомнить о том, как он туда хотел и сколько всего уже умеет! — рассказывает специалист.

Можно расспросить, что такого интересного рассказывает Роза про цирковую студию, поддержать беседу и рассказать, что интересы у всех бывают разные, что так увлекательно об этом друг с другом общаться.



Ответ на вопрос зависит от множества факторов: хочет ли теперь ребенок в цирковую студию или просто интересуется, как выбирают кружки и секции для занятий? Готовы ли родители, если что, дать ребенку возможность попробовать другой вид деятельности?