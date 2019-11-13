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Почему Роза ходит в цирковую студию, а я на рисование?

15:45 13.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Психолог из Бердска Татьяна Орлова продолжает вести рубрику «Нестыдные вопросы». По какому принципу выбирать кружок ребенку?

Почему Роза ходит в цирковую студию, а я на рисование?
Хобби и увлечения учат детей быть ответственными и самостоятельными
Сюжет: Нестыдные вопросы
Почему Роза ходит в цирковую студию, а я на рисование?

Почему Роза ходит в цирковую студию, а я на рисование?Папа, почему ты кричишь на меня?Ещё 5 новостей

Бердский психолог Татьяна Орлова отвечает на детские вопросы. «Почему Роза ходит в цирковую студию, а я на рисование»?

— Вопрос конечно интересный. Как будто, ребенок не принимал участия в выборе занятия. Если это действительно так, то ответ простой: «Потому что мы, родители, так решили». Это, если в семье придерживаются авторитарного стиля воспитания и мнение дочки не учитывается. Если же в семье принято прислушиваться к детям, то, вероятно, ребенок когда-то сам выбрал ходить на рисование, и при ответе на такой вопрос можно похвалить успехи и напомнить о том, как он туда хотел и сколько всего уже умеет! — рассказывает специалист.

Можно расспросить, что такого интересного рассказывает Роза про цирковую студию, поддержать беседу и рассказать, что интересы у всех бывают разные, что так увлекательно об этом друг с другом общаться.

Ответ на вопрос зависит от множества факторов: хочет ли теперь ребенок в цирковую студию или просто интересуется, как выбирают кружки и секции для занятий? Готовы ли родители, если что, дать ребенку возможность попробовать другой вид деятельности?

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